Paukenschlag beim Dschungelcamp: Kurz nach dem Wiedersehen gibt es keine Zweifel

Das Dschungelcamp ist und bleibt ein Dauerbrenner im deutschen TV. Das Konzept ist schnell erklärt: 12 Kandidaten kämpfen sich durch den australischen Dschungel. Schlafmangel, Hunger und die Geräusche der Tierbewohner sind ständige Begleiter. Doch des einen Leid ist des Zuschauers Freud. Jahr für Jahr fiebern sie mit den Campern mit und küren am Ende einen König oder eine Königin des Dschungels. Die diesjährige Siegerin: Lilly Becker (48).

Am Montagabend (10. Februar) flimmerte nach zwei spannenden Wochen die Wiedersehensshow über die Bildschirme. Dabei geben Sonja Zietlow und Jan Köppen den Stars die Chance, sich dort zu erklären, wo es nötig ist. In der Theorie spannend – doch in der Umsetzung?

Dschungelcamp: Jetzt herrscht Gewissheit

RTL feiert mit dem Dschungelcamp mehr als grüne Zahlen. Es ist das Herzstück des Senders, mit dem Zuschauerrekorde gebrochen werden. Auch die Wiedersehensshow enttäuscht den Privatsender nicht. Wie das Branchenmagazin „DWDL“ nun mitteilt, war die Reunion ein voller Erfolg. 2,70 Millionen Menschen verfolgten das Spektakel in der Primetime, davon über eine Million aus der heißbegehrten Zielgruppe. Das ergibt satte 21,5 Prozent Marktanteil – ein echter Volltreffer für RTL.

Auch „RTL Direkt“ konnte sich sehen lassen, mit über zwei Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 18,4 Prozent. Bei den 14- bis 59-Jährigen, auf die RTL besonders achtet, waren sogar 18,0 Prozent drin. Aber das war noch nicht alles. Die Nachwirkungen der Super-Bowl-Übertragung in der Nacht von Sonntag auf Montag bescherten RTL ebenfalls traumhafte Quoten. Das dritte Viertel verfolgten ab 3 Uhr 1,25 Millionen Zuschauer, das letzte Viertel etwas über eine Million. Zwar waren das weniger als im letzten Jahr, doch bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte RTL trotzdem beeindruckende 66,5 Prozent.

Auch ProSieben hatte Grund zur Freude. „Comedy Allstars – Meilensteine des Humors“ lockte über eine Million Zuschauer an, wobei der Marktanteil in der jungen Zielgruppe bei ordentlichen 10,1 Prozent lag. Nicht so rosig lief es hingegen für RTL2. Die „Geissens“ konnten sich noch nicht vom Dschungelcamp-Durchhänger erholen und blieben mit ihren neuen Folgen bei mageren 2,8 und 2,5 Prozent Marktanteil hängen.