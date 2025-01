Dschungelcamp-Star lässt die Baby-Bombe platzen – Fans fallen vom Glauben ab

Es knistert gewaltig im Reality-TV-Universum: Erst kürzlich gaben Kim Virginia (29) und ihr Liebster Nikola Glumac (34) ihre Beziehung bekannt. Dann folgte der rasche Heiratsantrag – und kaum hat sich der Staub gelegt, da gibt es schon die nächste Sensation. Erst seit Ende 2024 sind die beiden offiziell ein Paar, und jetzt das: Kim hält einen positiven Schwangerschaftstest in die Kamera!

Der „Dschungelcamp“-Star teilt seinen Fans den wohl intimsten Moment seines Lebens. In einem Video hält Kim nervös einen Schwangerschaftstest in die Kamera: „Ein Strich bedeutet nicht schwanger“, erklärt sie. Doch dann der Schock: Ein zweiter Strich erscheint! Tatsächlich scheint der Test positiv zu sein. Tränen laufen ihr über das Gesicht.

Dschungelcamp-Star macht es öffentlich

Bereits Anfang des Jahres verkündete sie, dass sie und Nikola eventuell Nachwuchs erwarten würden. Doch einen Test wollte die quirlige Beauty erstmal nicht machen. Der Grund? Kim spricht offen über ihren Kampf mit ADS (Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom) und einem „teuflischen Plan“, der sie immer wieder davon abhielt. „Ganz viele haben sich gefragt, warum das so lange gedauert hat. Und ich habe dick ADS“, gesteht sie.

+++ Auch spannend: Schock bei „Dschungelcamp“-Star Kim Virginia: Plötzlich sind 13.000 Euro weg +++

Natürlich darf bei Kim ein bisschen Chaos nicht fehlen. Statt sofort die frohe Botschaft zu verkünden, sorgt sie erst mal für Verwirrung: „Da sind jetzt so kleine Muffinförmchen dabei“, lacht sie und hält kleine Plastikbecher für die Urinprobe in die Kamera. Ihre Fans wissen: Das ist typisch Kim! Doch das lange Warten scheint nun ein Ende zu haben.

Inhalt von TikTok anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Während einige Follower in Jubel ausbrechen und Kim mit Glückwünschen überschütten, gibt es auch kritische Stimmen. Einige zweifeln die Echtheit des Tests an. „Ich habe ‚Fertility Series Pregnancy Test‘ eingegeben, und der erste Treffer ist genau dieser Test von Shein. In der Beschreibung steht: ‚Unechter Schwangerschaftstest‘. Oh je…“, schreiben skeptische TikTok-User. Ein anderer fragt sich: „Sind das nicht Ovulationstests? Deswegen sind es doch auch so viele Tests und Becher.“

Ein anderer wirft ein: „Spätestens in 9 Monaten habt ihr alle Gewissheit.“ Kim und Nicola dürften sich von den Fragen nicht beirren lassen. Wie weit seine Schwangerschaft fortgeschritten ist, hat der RTL-Star noch nicht verraten.