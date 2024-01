„Dschungelcamp“: Erste Szenen enthüllt! Sie haben es in sich

Der Countdown zum diesjährigen „Dschungelcamp“ läuft und schon jetzt wird mit Spannung erwartet, wer mit wem kann oder nicht. Die Mischung der Kandidaten ist groß und der eine oder andere dürfte sich auch schon mal begegnet sein.

Jetzt tauchen vorab erste Szenen auf, die erst am Freitagabend (19. Januar) bei RTL gezeigt werden. Und die sind nicht ohne!

„Dschungelcamp“: Erste Szenen! Sie sind krass

Zunächst geht es für die „Dschungelcamp“-Stars auf ein Luxusboot, wo sie sich erstmals begegnen. Dort ist noch alles glamourös, doch das wird sich bekanntlich schnell ändern.

Für Teilnehmerin und Reality-Sternchen Kim Virginia ist das Aufeinandertreffen mit Mike Heiter allerdings keine erste Begegnung, die beiden haben schon während der Show „Are You The One“ eine heiße Bettlaken-Show vor der Kamera vorgeführt. Heiß sieht Kim Virginia in den Boots-Szenen, die RTL schon zeigt, ebenfalls aus. Sie trägt lediglich einen knappen Glitzerbody und bringt Mike damit fast um den Verstand. Frech fragt sie ihn auch gleich: „Hast du mich vermisst?“

Für die anderen „Dschungelcamp“-Kandidaten geht das Abenteuer auch sofort los. Sie müssen noch vor Betreten des berühmten Camps allesamt ihre erste Dschungelprüfung als Gruppe absolvieren – und eine XXL-Wasserrutsche hochsteigen, bei der von oben Wassermassen runterfallen. Keine leichte Aufgabe, unter diesen Umständen Sterne einzusammeln.

Und obendrein eine pitschnasse Angelegenheit! Spätestens an dieser Stelle ist klar: Die Ausruhphase und das Glamourleben sind jetzt definitiv vorbei.

Das sind die diesjährigen Kandidaten:

Anya Elsner

Felix von Jascheroff

Mike Heiter

Cora Schumacher

David Odonkor

Fabio Knez

Heinz Hoenig

Kim Virginia

Leyla Lahouar

Lucy Diakovska

Sarah Kern

Twenty4Tim

