„Dschungelcamp“: RTL versetzt Zuschauer in Schockstarre – „Dachte, ich hab mich verhört“

Jetzt ist das eingetroffen, was viele Dschungelcamper sich schon seit Tagen herbeigesehnt haben: Mitstreiterin Giulia Siegel hat das „Dschungelcamp“ verlassen, wurde fast einstimmig von den anderen Bewohnern rausgevotet und hat damit den Exit-Kampf gegen Gigi Birofio verloren.

Ihre einzige Verbündete im RTL-Camp war Georgina Fleur, die sich öffentlich für die DJane einsetzte, wenn die anderen Camper gegen sie wetterten.

Nun hat RTL ein erstes Interview nach dem „Dschungelcamp“-Auszug veröffentlicht. Was Giulia Siegel darin sagt, schockiert jedoch einige Zuschauer.

„Dschungelcamp“: Zuschauer in Schockstarre

Auf Instagram postet der Sender einen Video-Teaser aus dem Interview. Doch als sich einige Zuschauer Giulias Antworten anhören, stutzen sie. Denn plötzlich sagt die 49-Jährige: „Also Georgina war der Hammer. Georgina Riesen-Überraschung.“ So weit, so gut. Doch plötzlich folgen diese Worte:

„Sie ist jetzt hier in der Sendung drin, um ihr Image komplett zu verbessern und aus meiner Sicht spielt sie komplett fürs Image. Die Einzige, die wirklich falsch spielt.“

Prompt reagieren einige Fans auf Giulias Aussagen. „Hat sie jetzt gegen Georgina geschossen? Oder habe ich da was falsch verstanden?“, schreibt jemand. „Dachte, ich hab mich verhört“, ein anderer. Und jemand anderes sagt: „Das gibt es doch nicht, hängt mit Georgina ab und dann das.“ Ein anderer Zuschauer kommentiert: „Oh, das frage ich mich gerade auch. Dachte, sie und Georgina wären beste Freundinnen.“ Doch Letzterer hat obendrein eine Vermutung: „Oder Ibis hat es so geschnitten, dass es sich so anhört.“

Das glauben auch andere Fans. Beim genauen Ansehen des Teasers fällt nämlich ein Hinweis auf, der auf den Youtube-Kanal der Sendung verweist. Dort folgt die Auflösung.

Denn auf die Frage von RTL an Giulia gerichtet, ob es jemanden gäbe, der ein falsches Spiel spiele, meint Giulia gar nicht Georgina: „Der absolute Vollprofi ist gerade Sarah. Sarah hat in allen Sendungen immer ein sehr schlechtes Image abgeliefert. Sie ist jetzt hier in der Sendung drinnen, um ihr Image komplett zu verbessern. Und aus meiner Sicht spielt sie komplett fürs Image. […] Sarah ist für mich die Einzige, die wirklich falsch spielt.“

Für Georgina hat der „Dschungelcamp“-Star übrigens nur lobende Worte, wie man bei Youtube sieht: „Georgina war der Hammer, Georgina Riesen-Überraschung. Georgina kenne ich jetzt 15 Jahre und die hat echt vor der versammelten Mannschaft sich vor mich gestellt, neben mich und hinter mich. Das ist wirklich Kraft, Energie, die sie hatte.“

Dass RTL das Teaser-Video so schneidet, dass man Giulias Worte falsch verstehen könnte, verärgert einige Zuschauer. „Schade, dass ihr so geschnitten habt, als würde sie Georgina als falsch bezeichnen. Nicht cool.“ Oder: „Da sieht man mal, wie die von RTL schneiden! Und viele glauben dann solchen Mist.“

Die nächste „Dschungelcamp“-Folge kannst du um 20.15 Uhr bei RTL sehen. Ganze Folgen gibt es auch in der Mediathek bei RTL+.