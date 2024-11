„Dschungelcamp“-Star geht drastischen Schritt – „Habe meine Fruchtbarkeit testen lassen“

Sie ist eine wahre Größe des Reality-Fernsehens und verzaubert die Fernsehzuschauer mit ihrer authentischen und charmanten Persönlichkeit. Die Liste an Sendungen, in denen Evelyn Burdecki mitgewirkt hat, ist endlos. In Shows wie „Der Bachelor“, „Promi Big Brother“ und dem „Dschungelcamp“ machte die Influencerin eine gute Figur.

Sogar am Jurytisch von „Das Supertalent“ durfte der Fernsehstar Platz nehmen. Karrieretechnisch kann sich die 36-Jährige keineswegs beschweren. In einem Interview gab sie nun jedoch zu, dass sich ihr sehnlichster Wunsch bisher noch nicht erfüllt hat.

„Dschungelcamp“-Star hat nur einen Wunsch

Evelyn Burdecki ist ein Familienmensch. Seit dem Tod ihres Vaters Klemens im Jahr 2021 wohnt der Fernsehstar mit seiner Mutter Teresa zusammen. Ihre Eltern wollten die Entertainerin früher zu einer zweiten Helene Fischer machen, steckten das Mädchen sogar in einen Kirchenchor. Ganz so ist es nicht gekommen, in Sachen Reality-TV ist die 36-Jährige jedoch ganz vorne mit dabei.

Der „Dschungelcamp“-Star gesteht im „Bild“-Interview: „Fast alles, was man im deutschen Fernsehen machen kann, habe ich schon durch.“ Ihre Berufsbezeichnung ist bis heute nicht ganz eindeutig, Burdecki stellt klar: „Ich weiß es manchmal selbst nicht. Ich glaube, Entertainerin trifft es am besten. Es ist mir wichtig, Menschen im Fernsehen zu unterhalten.“ Doch einzig und allein ihre Fernsehkarriere scheint die Influencerin nicht vollends zu erfüllen, denn einer ihrer größten Wünsche blieb bisher auf der Strecke.

Denn seine große Liebe hat der „Dschungelcamp“-Star bisher noch nicht gefunden. In ihrem Leben habe Evelyn Burdecki „natürlich“ einige Männer, der Richtige war bisher jedoch noch nicht dabei. Das belastet die Reality-TV-Persönlichkeit, denn Burdecki wünscht sich so schnell wie möglich Nachwuchs. Sie gesteht im Interview mit der „Bild“-Zeitung: „Ich wäre lieber heute als morgen mit Zwillingen schwanger. Ich will unbedingt Familie haben und Mama werden. Erst heute war ich beim Frauenarzt und habe meine Fruchtbarkeit testen lassen. Ich bin noch drin im Spiel. Jetzt fehlt nur noch der passende Vater für meine Kinder.“

Und wie soll der zukünftige Traummann sein? Die „Dschungelcamp“-Gewinnerin hat klare Vorstellungen: „Ich brauche einen Mann, der nicht langweilig ist und finanziell von mir unabhängig ist. Er muss ehrlich sein und glücklicher Single, damit er sich voll auf mich einlassen kann.“ Wenn der Richtige bereits Kinder hat, wäre das kein Problem für Burdecki.

Die Hoffnung hat der „Dschungelcamp“-Star bisher nicht aufgegeben. Und so arbeitet Evelyn Burdecki weiter an ihrer Karriere und hält dabei immerzu Ausschau nach dem Mann ihrer Träume.