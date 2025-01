„Dschungelcamp“: Anna-Carina rechnet eiskalt mit Stefan Mross ab

Dschungelcamp-Teilnehmerin Anna-Carina Woitschack (32) musste eine schwere Zeit verkraften. Die Trennung von Stefan Mross traf den Schlagerstar hart – doch das Schlimmste kam danach: Mross ist nun mit ihrer ehemaligen besten Freundin zusammen.

Beim RTL-Format wagt sie einen Neuanfang und will das Alte hinter sich lassen. Jedoch wird sie dort immer wieder mit der schmerzhaften Vergangenheit konfrontiert. So kann sie den Fragen ihrer Kontrahenten nicht ausweichen und gibt nun immer mehr Einblicke in das Ende ihrer Ehe sowie in den Vertrauensmissbrauch ihrer besten Freundin.

„Dschungelcamp“: Anna-Carinas Ehedrama sorgt für Fassungslosigkeit

Ganz offen erzählt sie den anderen Kandidaten, dass sie sich noch nicht geschieden hätten. Lediglich einmal vor Gericht habe sich das getrennte Ehepaar im November gesehen. Für Anna-Carina habe sich dieses erneute Aufeinandertreffen nach der längeren Funkstille sehr „komisch“ angefühlt. In der Vergangenheit hätten die beiden beruflich und privat sehr viel Zeit miteinander geteilt. So leiteten sie ein Unternehmen zusammen und standen sehr oft gemeinsam auf der Bühne.

+++ Edith Stehfest privat: Nach Drogen und Psychiatrie ließ sie ihren Mann zurück +++

Doch wird Anna-Carina weiterhin von Stefan Mross finanziell unterstützt? Dazu sagt sie: „Darüber darf ich nicht reden und möchte ich auch nicht!“ Und fügt hinzu: „Ich lasse mich selbstverständlich nicht abspeisen!“ Ganz offen philosophiert sie zudem über Stefan Mross´Zukunft. „Ich denke mal, dass er schnell wieder heiraten wird“, gibt sich die Musikerin sicher.

Als die Dschungelcamper erfahren, dass Mross mit Anna-Carinas Ex-Besten Freundin vor den Altar treten würde, sind sie zutiefst schockiert. Der Schlagerstar fügt hinzu, dass sie sich in der Trennungsphase „bei ihrer Freundin ausgeheult habe.“ Dabei habe sie sie sogar beraten. Doch ihre beste Freundin hatte allem Anschein nach ganz andere Pläne: Sie wollte Stefan Mross offenbar für sich gewinnen.

Schlussendlich resümiert Anna-Carina im Dschungeltelefon sichtlich emotional: „Der Vertrauensverlust einer ehemaligen besten Freundin – das schmerzt natürlich!“