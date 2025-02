„Dschungelcamp“: RTL macht es öffentlich – diese Bilder kommen unerwartet

Es ist Tag 11 im „Dschungelcamp“ und mittlerweile muss jeder Kandidat einmal eine Dschungelprüfung absolvieren, nachdem Sam Dylan in Woche 1 permanent von den Zuschauern „geärgert“ und zur Prüfung gevotet wurde.

Nun sind es die Camper selbst, die abstimmen dürfen. Sterne holen können diesmal Anna-Carina und Pierre – ein Duo, das eigentlich alles geben dürfte vor Hunger. Doch die Szenen, die RTL nun den Zuschauern schon vorab zeigt, kommen alles andere als erwartet!

„Dschungelcamp“: RTL macht es schon öffentlich

Anna-Carina Woitschack wirkt im „Dschungelcamp“ bisher relativ tough, versucht Streitigkeiten weitestgehend zu vermeiden und jammert nicht wegen jeder Kleinigkeit rum. Zugegeben, die erste Herausforderung beim Einzug, Bunjee-Jumping aus 50 Metern Höhe zu machen, gelang ihr nicht, doch die bevorstehende jetzige Prüfung müsste sie doch bestehen. Oder?

So wie es scheint, ziert sich die Schlagersängerin und Ex von „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross ganz schön. Und das ist untertrieben. Die 32-Jährige bekommt geradezu Panik, als sie sieht, dass sie für die Dschungelprüfung „Tauch Under“ unter Wasser soll. „Anna-Carina, lass uns beide eine Prüfung bestehen“, sagt Pierre zuvor noch frohen Mutes. Und dann..

… dann ist es soweit und Anna-Carina erkennt das Ausmaß der Prüfung. „Oh no, ich glaube, ich kann das nicht. Ich habe jetzt schon Angst“, sagt die Sängerin mit zittriger Stimme.

„Dschungelcamp“: Bricht Anna-Carina ab?

Und als ihr Mitstreiter Pierre versucht, sie zu motivieren, sieht es nicht so aus, als packe Anna-Carina die Aufgabe. Tränen kullern ihr über die Wangen, man hört nur ein zaghaftes „Ich kann nicht“ aus ihrem Mund. Am Ende liegt die Schlagersängerin Pierre weinend in den Armen und er kann nur von sich geben: „Wir werden hier als die Heulsuse in die Dschungelgeschichte eingehen.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Frage ist nun: Hat es „Dschungelcamp“-Kandidatin Anna-Carina geschafft, unterzutauchen oder nicht? Die Fans haben eine Vorahnung und kommentieren bei Instagram unter anderem:

„Sieht leider sehr nach Abbruch aus ….“

„Och neeiinn… ich hab Anna Carina so taff eingeschätzt“

„Dieses Camp wird wahrscheinlich das werden mit den meisten Prüfungsabbrüchen, vielleicht sehen wir im Finale drei Leute, die alle die Prüfungen abbrechen?“

„Alle wollen in eine Prüfung und kaum einer zieht durch“

Doch ein Fan hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben: „Mal abwarten, vielleicht klappt es doch…Und wenn nicht, bin ich mal auf Lilly gespannt, ob sie Anna Carina wie Sam auseinandernimmt.“

Ob die Dschungelprüfung doch noch absolviert und geschafft wurde, wird sich spätestens ab 20.15 Uhr bei RTL zeigen. Parallel kann man die Folge auch in der Mediathek bei RTL+ im Livestream sehen.