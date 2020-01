Dschungelcamp: Total bescheuert – DIESER Kandidat nimmt den schwachsinnigsten Luxusartikel mit

Ein 5-Sterne-Hotel ist das Dschungelcamp ja nicht gerade. Eine karge Pritsche, die Dusche ein Wasserfall, ein Gemeinschafts-Klo für alle zwölf Kandidaten. Das sind die meisten der verwöhnten Promis nicht gewohnt.

Damit es nicht schon am ersten Tag zur Revolte kommt, hat RTL Luxusartikel für die Dschungelcamp-Teilnehmer genehmigt. Jeweils zwei dürfen Danni Büchner, Elena Miras und Co. mit in den australischen Dschungel nehmen.

Dschungelcamp 2020: Diese Luxusartikel nehmen die Kandidaten mit ins Camp

Und da sind so einige Absurditäten dabei. Als besonders bekloppt könnte man den Luxusartikel von Ex-DSDS-Sieger Prince Damian bezeichnen. Der nimmt neben einem Kuscheltier allen Ernstes ein Nietenset mit. Was das ist?

------------------------

Das sind die Luxusartikel der Dschungelcamper:

Model Anastasiya Avilova (31): Gesichtscreme und ein Kissen

Wendler-Ex Claudia Norberg (49): Kajal und Lippenpflege

Kult-Auswanderin Danni Büchner (41): Parfum und ein Kissen mit den Gesichtern ihrer Familie

Reality-Sternchen Elena Miras (27): Foto und ein Kissen

Ex-Bundesverkehrsminister Günther Krause (66): Mundwasser und ein Kissen

Bachelorette-Kandidat Marco Cerullo (31): Talisman und ein Kissen

RTL-Superhändler Markus Reinecke (50): Ansteckblume und ein Tuch

DSDS-Gewinner Prince Damien (29): Nieten-Set und Kuscheltier

Schauspieler Raúl Richter (32): Ohrstöpsel und Haargel

Schauspielerin Sonja Kirchberger (55): Rouge und Pinsel

Box-Weltmeister Sven Ottke (52): Kissen und Talisman

Sängerin Toni Trips (22): Kuscheltier und Concealer

--------------------------

Du kennst sicher diese kleinen Metallaufsätze auf Jacken. Genau die nimmt Prince Damian mit ins Dschungelcamp. Wozu das Ganze? Das wird wohl nur er selbst beantworten können. Doch die Nieten über seiner Augenbraue sind ja sozusagen sein Markenzeichen, dürfen also anscheinend auch im australischen Dschungel keineswegs fehlen.

+++ Dschungelcamp: Raul Richter schockt Fans – „Wir sind verpflichtet...“ +++

Dschungelcamp-Kandidat Prince Damian. Foto: TVNOW / Arya Shirazi

Konkurrenz im Kampf und das schwachsinnigste Item macht ihm übrigens RTL-Superhändler Markus Reinecke. Der schleppt eine Ansteck-Blume mit ins Camp. Naja, vielleicht hält die ja die Moskitos ab. Oder andere eklige Insekten.