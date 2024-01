Das ist Dschungelcamp-Kandidatin Cora Schumacher

Cora Schumacher ist als Reality-TV-Star aus zahlreichen Formaten wie „Let’s Dance“ und „Promi Big Brother“ bekannt. In der 17. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ wagt sie sich in den Dschungel. Was es mit dem Werdegang der Dschungelcamp-Kandidatin auf sich hat, wofür sie in den Reality-Formaten bekannt geworden ist und wie ihr Liebesleben seit der Trennung von Rennfahrer und Ehemann Ralf Schumacher aussieht, erfährst du hier.

Steckbrief

Name : Cora-Caroline Schumacher (geb. Birkmann)

: Cora-Caroline Schumacher (geb. Birkmann) Geburtsjahr : 1976

: 1976 Wohnort : Düsseldorf

: Düsseldorf Beruf : Model, Reality-Darstellerin, Moderatorin und Rennfahrerin

: Model, Reality-Darstellerin, Moderatorin und Rennfahrerin Beziehungsstatus : Single

: Single Instagram: coraschumacher

Cora Schumacher absolvierte die Ausbildung zur Kommunikationskauffrau. Heute findet man sie nicht im Büro als Kommunikationsfachfrau, sondern in reichweitenstarken Formaten im Reality-TV. Ihre Karriere startete Cora Schumacher aber etwas anders. Nämlich mit ihrem Nebenjob als Model vor der Linse der Erotikbranche. Im Mai 2001 startete Cora Schumacher richtig durch und posierte vor der Kamera bekannter Fotografen für Zeitschriften und als Werbemodel. Kurzzeitig übernahm sie die Rolle der Co-Moderatorin für die Musikshow „Top of the Pops“, entschied sich dann aber doch für Auftritte als Reality-TV-Darstellerin.

Cora Schumachers TV-Auftritte

Schon 2015 musste Cora Schumacher als „Let’s Dance“-Kandidatin ordentlich einstecken. Dort bewegte sie sich mit Tanzpartner Erich Klann über die Bühne von RTL – nur wenig erfolgreich. Schon in Folge zwei war Schluss mit der Tanz-Show. Grund dafür? Die vernichtende Kritik von Juror Joachim Llambi, der Cora Schumacher bei „Let’s Dance“ eine einmalige Bewertung von Minus einem Punkt bescherte. Weiter ging es für das ehemalige Erotikmodel bei „Promi Big Brother“ in Sat.1, ihrer eigenen Dating-Show und als Kandidatin im Dschungelcamp.

Jahr TV-Sendung 2015 Let’s Dance 2016 Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei 2018 Promi Big Brother 2018-2023 Promi Big Brother – Die Late Night Show 2020 Coras House of Love 2021 Die Superhändler – 4 Räume, 1 Deal 2022 Club der guten Laune 2024 Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Cora Schumachers TV-Auftritte in der Tabelle.

Liebesleben von Cora Schumacher

So ging es nach dem Ehe-Aus für Cora Schumacher weiter. Foto: imago images/Motorsport Images

Ursprünglich ist Cora Schumacher als Ehefrau von Formel-1-Rennfahrer Ralf Schumacher bekannt geworden. Im Oktober 2001 läuteten die Hochzeitsglocken, kurz darauf wurde Sohn David geboren. Die Scheidung von Ralf und Cora Schumacher wurde 2015 bekannt gegeben. Was die Männer-Welt danach für sie auf Lager hatte, verrät die gelernte Kommunikationsfachfrau Focus Online: Ralf Bauer erntete einen Korb, als er Cora einen Drink spendieren wollte.

2018 war Cora Schumacher mit Lennox A., einem Mitglied der „Hells Angels“ in einer Beziehung. Im Jahr 2020 startete sie dann die Suche nach der großen Liebe in ihrem eigenen Reality-TV-Format „Coras House of Love“, wo Teilnehmer Denny Heidrich zu ihrem neuen Freund wurde. Die Beziehung hielt nur wenige Wochen. Danach folgte ein kurzer Flirt mit Reality-Darsteller Eric Sindermann im Dezember 2021. Cora Schumachers Beziehung zu Freund Simon Renner, US-Raumfahrt-Spezialist, hielt anschließend ein knappes Jahr.

So läuft’s privat bei der Dschungelcamp-Kandidatin

„Ich bin auf der Reise zu mir selbst“ Cora Schumacher

Cora Schumachers Fotos im Playboy erschienen 2015 kurz nach der Scheidung von ihrem Ehemann. Doch auch anders sorgt die ehemalige Moderatorin und Kommunikationsfachfrau für Aufsehen. Cora Schumachers Zähne waren oft der Grund für den ein oder anderen Aufreger. Neben diversen Eingriffen beim Beauty-Doc ließ sie sich auch neue Veneers machen.

Neben Social-Media kann sich Cora auch auf der Rennstrecke sehen lassen. Durch ihre Ehe mit Rennfahrer Ralf Schumacher wurde das Erotikmodel nämlich auch zur Rennfahrerin. Ihre Motorsportkarriere startete sie 2004 und 2005 mit der Teilnahme am Markenpokal der Mini Challenge. Ein Jahr später wechselte die Rennfahrerin zum Seat Leon Supercopa, nahm ab 2010 aber wieder an der Mini Challenge teil. 2012 und 2016 fuhr Cora Schumacher unter anderem das 24-Stunden-Rennen in Dubai. Auch am GT4 Eurocup nahm die Rennfahrerin 2018 teil.

