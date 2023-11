Wirbel ums „Dschungelcamp“ (UK): Ausgerechnet ER zieht für 1,7 Mio. Euro ein – Stars wollen Show boykottieren

Es ist die höchste Gage, die es in einem „Dschungelcamp“ jemals gab. 1,5 Millionen Pfund (umgerechnet 1,72 Millionen Euro) sollen in der britischen Ausgabe „I’m A Celebrity – Get Me Out Of Here!“ über den Tisch rollen.

Gezahlt werden soll das Sümmchen an keinen Geringeren als den umstrittenen Politiker und Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage, der als ehemaliger Chef der Ukip-Partei maßgeblich an der Entscheidung der Briten beteiligt war, aus der EU auszutreten. In Großbritannien, wo das „Dschungelcamp“ am 19. November in Australien starten soll, herrscht Empörung. Zahlreiche Stars wollen die Show nun boykottieren.

Wirbel ums „Dschungelcamp“: Wegen IHM

Auf X (vormals Twitter) überbringt Nigel Farage die Nachricht der Öffentlichkeit höchstpersönlich, schreibt: „Die Gerüchte sind wahr… Ich sehe euch im Dschungel!“ Schon vorab hatte es Gerüchte gegeben, dass Farage ein Teil der Show sein wird, die beim Sender ITV läuft.

Jetzt läuten bei einigen Stars und Sternchen die Alarmglocken. Laut der britischen Seite „metro.co.uk“ sollen einige Zuschauer aufgrund der Besetzung des Politikers verärgert sein und zu einem Boykott aufrufen. Comedian London Hughes betonte, wenn sie im gleichen Cast wie Farage gewesen wäre, hätte sie sofort aufgehört und den Sender verklagt.

Auch TV-Legende Kathy Burke nahm kein Blatt vor den Mund, als es um den Mann ging, der sieben Mal versucht hatte, Abgeordneter zu werden, und dabei scheiterte. „Schnell, es gibt noch einen weiteren Hass-Köder“, neckte sie und bezog sich dabei auf den in Ungnade gefallenen Gesundheitsminister Matt Hancock, der wegen Verstoßes gegen die Covid-19-Beschränkungen aus seinem Regierungsposten entlassen worden war und im Vorjahr ebenfalls im „Dschungelcamp“ verweilte. Dort wurde er sogar Dritter.

Und die Journalistin Bella Mackie appellierte: „Ich hoffe aufrichtig, dass die Leute sich ‚I’m A Celebrity‘ nicht ansehen, wenn er dieses Jahr dabei ist.“

Neben Nigel Farage gesellen sich noch neun weitere Prominente in die britische Ausgabe des „Dschungelcamp“. Darunter unter anderem Britney Spears‘ jüngere Schwester Jamie Lynn Spears, „EastEnders“-Star Danielle Harold, Popstar Marvin Humes und Youtuberin Nella Rose.

Warum es ausgerechnet Nigel Farage in den australischen Dschungel zieht, erklärt er selbst gegenüber der „Dailymail“: „Ich habe in den letzten Monaten mit TikTok herumgespielt und Sie werden überrascht sein, dass es da draußen eine Menge Leute gibt, die sich dafür interessieren, was ich zu sagen habe. Das ist also der Grund.“