„Dschungelcamp“: David Ortega verliert die Nerven – „Wie ein Diktator“

Zum zweiten Mal in diesem Jahr heißt es: „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Wer am Staffelende im Januar Tränen vergossen hat, darf sich jetzt freuen: Das „Dschungelcamp“ geht mit einer Jubiläumsausgabe in die nächste Runde. Die erste Nacht ist bereits überstanden, doch mit dem Sonnenaufgang in Südafrika ziehen auch dunkle Wolken über die Wildnis hinweg.

Die Zeit im Dschungel gehen die Promis dabei verschieden an: Die einen lehnen sich lieber zurück, die anderen suchen nach Aufgaben. David Ortega zum Beispiel strotzt förmlich vor Tatendrang. Kein Wunder also, dass er als Teamchef auch bei seinen Schäfchen für Recht und Ordnung sorgen muss. Doch das trifft nicht bei allen Mitstreitern auf Begeisterung.

Im „Dschungelcamp“ kocht die Stimmung hoch

David Ortega hat sich – als inoffizieller Friedenstifter im Camp – nicht nur vorgenommen, Streitigkeiten aus dem Weg zu gehen, sondern auch bei seinen Dschungel-Kollegen dafür zu sorgen, dass alles nach Plan läuft. Kader Loth hat seiner Meinung nach schon mal ihre Pflichten in der Gruppe nicht ernst genommen und nicht gründlich genug aufgeräumt. Dass er sie allerdings auf ihren „Fehler“ aufmerksam macht, lässt seine Mitcamper sprachlos zurück.

+++Dschungelcamp höchste Gage: Enthüllt! DAS war die höchste Summe, die es bislang gab+++

„Er hat dir doch nicht zu sagen, wie du aufzuräumen hast“, schießt Danni Büchner los. Auch Thorsten Legat mischt sich ein. „Was ist hier los ey? Der ist ja wie ein Diktator“, urteilt er über Ortega.

Im „Dschungelcamp“ fliegen die Fetzen

Um den Streit direkt aus dem Weg zu räumen, möchte der ehemalige „Köln 50667“-Star mit Thorsten Legat ein Gespräch führen. Der Ex-Fußballprofi ist von der Idee allerdings wenig begeistert und möchte nicht mit seinem Camp-Kollegen sprechen.

Was als Friedensgespräch angedacht war, eskaliert schnell zum Schlagabtausch zwischen den Dschungel-Legenden. Dabei wollte Thorsten Legat sich doch in Geduld üben, schließlich ist er aus der 10. Staffel als Hitzkopf in Erinnerung geblieben.

Wird sich Thorsten Legat in den kommenden Tagen im „Dschungelcamp“ wohl wieder an sein ursprüngliches Ziel erinnern und zu einem ruhigen Gemüt zurückfinden?