Hiobsbotschaft vor Dschungelcamp-Start! Muss RTL nun etwa die Reißleine ziehen?

Ungeduldig fiebern die Fans dem Start der neuen Dschungelcamp-Staffel entgegen. Ab dem 24. Januar wagen sich die neuen prominenten Kandidaten in den australischen Busch und stellen sich dort ihrer wohl größten Herausforderung.

Doch bevor es so richtig losgehen kann, kursieren beunruhigende Nachrichten. Ist der Auftakt der beliebten RTL-Serie etwa in Gefahr? Dschungelcamp-Fans schlottern bei diesem Anblick die Knie.

Dschungelcamp: Bittere Nachrichten aus Australien!

Ein Blick in den Wetterbericht aus Australien dürfte dem ein oder anderen durchaus Sorgen bereiten. Ein großes Unwetter tobt an der Gold Coast! Die örtlichen Wetterdienste schlagen Alarm und sagen auch in den nächsten Tagen teils heftige Gewitter voraus. Vor allem am Donnerstag (23. Januar) soll es vor Ort richtig ungemütlich werden.

+++ Jasmin Herren über „Dschungelcamp“-Mythos: ”Wer das noch glaubt, hat den Knall nicht gehört“ +++

An diesem Tag dürften die Promis bereits den Landeanflug auf das Dschungelcamp machen. Schließlich startet die Ausstrahlung hierzulande am 24. Januar, sodass der Einzug demnach schon abgedreht sein müsste. Könnte es sein, dass man den Start der neuen Staffel aufgrund der Wetterlage nun sogar verschieben oder gar absagen muss?

Dschungelcamp: RTL spricht Klartext

Die Wetterlage wird vor Ort schonmal genauestens überwacht, wie ein RTL-Sprecher gegenüber „Bild“ deutlich macht: „Extreme Wetterlagen kommen in der Region rund um das Dschungelcamp immer wieder vor und beschäftigen uns auch in diesem Jahr. Unser Sicherheitsteam hat die aktuellen Wetterprognosen sehr genau im Blick.“

+++ Vor „Dschungelcamp“-Start: Anna-Carina Woitschack geht radikalen Schritt – es darf jeder sehen +++

Weiter heißt es: „Um die Sicherheit der Stars und aller Mitarbeitenden stets zu gewährleisten, sind wir grundsätzlich auf solche Ereignisse vorbereitet und reagieren nicht situativ. Bezüglich der Gefahr von tropischen Wirbelstürmen, Starkregen etc. gibt es festgelegte Sicherheitsprozeduren, dazu gehören Blitzableiter, Feuerlöscher und Löschmittel sowie ein Warnmeldesystem.“ Man ist also auf alle Eventualitäten vorbereitet, sodass eine Verschiebung unwahrscheinlich sein dürfte.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

RTL zeigt die neue Staffel vom Dschungelcamp ab dem 24. Januar um 20.15 Uhr im TV-Programm. Nachträglich gibt’s die Folgen der neuen IBES-Staffel ebenfalls auf RTL+ zu sehen.