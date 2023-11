Dschungelcamp: Erste Bilder – Stars droht der Horror

In wenigen Wochen geht es endlich wieder los. Stets zu Beginn des Jahres ziehen mehr oder weniger prominente Stars in den australischen Dschungel, um der dortigen Fauna und den Zuschauern in Deutschland das Fürchten, meist aber das Lachen zu lehren. Doch vor dem deutschen Dschungelcamp hat der Fernsehgott das britische Dschungelcamp geschaffen.

Und das beginnt schon am 19. November. „I’m a Celebrity – get me out of here“ findet zumeist am selben Ort statt, wie auch das deutsche Pendant „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“. Dementsprechend groß dürfte auch die Freude der RTL-Zuschauer über die ersten Infos sein, die uns nun aus dem Vereinten Königreich erreichen.

Britische Dschungelcamper bekommen Spinnen-Altar

Im Boulevard-Blatt „The Sun“ sind nun die ersten Bilder aus dem neuen Camp veröffentlicht worden. Und sagen wir es mal so – schön wird das für die bislang noch unbekannten Bewohner sicherlich nicht.

So zeigen die Bilder beispielsweise einen aztekischen Tempel mit einem riesigen Spinnen-Monument und einem Altar. Spannend: Auf beiden Seiten der Spinne befindet sich eine Art Sarg. Was die Promis darin erwarten könnte, kann sich wohl jeder Dschungelcamp-Fan selbst ausmalen.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Ebenfalls spannend. Ein großes Außenbecken mit mehreren Käfigen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich also wohl auch in diesem Jahr auf spannende Prüfungen im Wasser freuen.

Baumhaus im britischen Dschungelcamp

Doch es scheint auch etwas Schönes auf die Bewohnerinnen und Bewohner der Wildnis zuzukommen. So zeigen Luftaufnahmen der „Sun“ ein Baumhaus mit rotem Dach. Ob das wirklich als Unterschlupf dient oder doch unschöne Dinge enthält – wir werden sehen.

Mehr Nachrichten:

Es bleibt also spannend. Auch bei der Frage, ob alle errichteten Bauwerke in der britischen und der deutschen Version zu sehen sein werden.