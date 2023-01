Dschungelcamp: Überraschung zum Start! RTL-Spektakel beginnt früher als geplant

Für Jan Köppen wird das Dschungelcamp 2023 eine Premiere. Als Moderator dürfte er dem RTL-Publikum bereits ein Name sein, in Australien ist er diesmal allerdings zum ersten Mal an der Seite von Sonja Zietlow zu sehen. Als Nachfolger von Daniel Hartwich wird er ab Freitag (13. Januar) die Zuschauenden begrüßen und mit seiner Kollegin durch die Sendung führen.

Diesmal neu ist aber nicht nur der Moderator, sondern auch der Start des Dschungelcamp-Spektakels. Kurz vor der TV-Ausstrahlung überrascht RTL die Fans der Show jetzt mit einer Ankündigung, die noch mehr Unterhaltung verspricht.

Dschungelcamp: RTL erweitert Berichterstattung

„Während der zwei Dschungelwochen gibt es viel zu besprechen und zu diskutieren. Deswegen werden wir euch die Wartezeit bis zu jeder neuen Show in unserem Warm-Up ‚Die Viertelstunde davor‘ auf allen „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“-Kanälen (Facebook, Instagram, TikTok und YouTube) 15 Minuten lang live versüßen! Seid ab Freitag mit dabei – Hitzige Diskussionen garantiert!“

Für die Dschungelcamp-Fans bedeutet das, es gibt noch eine weitere Diskussionsrunde, in der die Ereignisse aus dem Camp thematisiert werden. Für das Format hat der Sender neben Moderator Cornelius Strittmatter auch vier Promis dabei.

Dschungelcamp: RTL zeigt Vorab-Show

Hier ein Überblick, wer bei „Die Viertelstunde davor“ mitmischt:

Sharon Battiste („Bachelorette“ von 2022)

Jeremy Fragrance („Promi Big Brother“-Kandidat von 2022)

Menderes Bagci (Dschungelkönig von 2016)

Xenia Prinzessin von Sachsen („Das Sommerhaus der Stars“-Kandidatin von 2016)

Eins haben sie alle gemeinsam: Besagte Promis sorgten im TV bereits selbst für Gesprächsstoff und sind mit der Materie bestens vertraut und dürften einiges zu sagen haben über die Kandidaten und deren Auftreten.

Die Neuerung bedeutet auch, dass RTL das Dschungelcamp-Spektakel nicht mit der eigentlichen Show um 21.30 Uhr beginnt, sondern online bereits um 21.15 Uhr live auf Sendung geht.

Wer um 23.34 Uhr immer noch nicht genug hat vom Dschungel, dürfte bei „Die Stunde danach“ auf seine Kosten kommen. Wie der Titel unschwer erkennen lässt, gibt’s hier dann nochmal die Nachbesprechung zur Folge. Moderiert wird hier von Angela Finger-Erben und Olivia Jones.