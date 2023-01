Dschungelcamp 2023: Corona-Schock! Erster Kandidat vor dem Aus?

Schlechte Nachricht für Dschungelcamp-Fans: Noch vor dem Staffelstart könnte einer der Kandidaten das Handtuch werfen. Wie RTL eine Woche vor der Auftaktshow bekannt gibt, ist es erneut zu einem Corona-Fall gekommen.

Letztes Jahr hat das hochansteckende Virus bereits Lucas Cordalis das Ticket ins Dschungelcamp gekostet. Dieses Mal scheint er sich vor dem Erreger schützen zu können, doch dafür soll nun ein anderer Promi vor dem Aus stehen. Wie es jetzt weitergeht, müssen die Verantwortlichen bei RTL erst noch entscheiden.

Dschungelcamp-Kandidat Gigi hat sich mit dem Coronavirus infiziert

Da bereitet man sich über mehrere Wochen auf seine Reise nach Australien vor, fliegt sogar schon mehr als 10 Tage vor dem offiziellen Einzug ins Dschungelcamp nach Down Under, nur um dann kurz vor dem Startschuss doch wieder nach Hause fahren zu müssen. Für Gigi Birofio sieht es aktuell gar nicht gut aus. Der Reality-TV-Darsteller könnte noch vor der ersten Folge aus der RTL-Show fliegen, wie der Sender am Samstag (7. Januar) erklärt.

In einer offiziellen Mitteilung bei Instagram heißt es: „Bei ihm wurde bei seinem ersten PCR-Test in Australien das Coronavirus nachgewiesen. Zur Einreise war für die Produktion ein negativer PCR-Test Voraussetzung, der nicht älter als 48 Stunden sein durfte. Gigi geht es gut, er ist in Selbstisolation und wird medizinisch betreut. Wir drücken die Daumen und hoffen auf eine schnelle Genesung!“

Dschungelcamp-Fans entsetzt: „Kein Dschungel ohne Gigi!“

Ob der 23-Jährige überhaupt noch an der Staffel teilnehmen kann, wisse RTL selbst noch nicht. Für die Fans des ehemaligen „Ex on the Beach“-Kandidaten ist es jedenfalls ein Schock. „Neeeiiin, gerade auf Gigi haben wir uns so gefreut“, kommentiert einer von ihnen unter den Instagram-Post. Ein anderer schreibt: „Kein Dschungel ohne Gigi!“ Einige treue Anhänger kündigen sogar an, die Show zu boykottieren, sollte Gigi nicht mehr teilnehmen. „Ich schaue es dieses Jahr nur, weil er dabei ist“, heißt es in den Kommentaren.

Andere Fans zeigen sich hingegen zuversichtlich. Sie glauben fest daran, dass der Italiener noch bis zum Staffelstart am Freitag wieder negativ sein wird. „Man muss ja nur noch fünf Tage in Quarantäne, das kommt doch locker hin bis zum Start“, meint eine Frau.

