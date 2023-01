Dschungelcamp-Star Jolina Mennen unter Tränen: DAS ist ihre größte Angst – andere können darüber nur lachen

Noch vor ihrem Einzug ins Dschungelcamp erleidet Jolina Mennen eine Panikattacke. In ihrem Zimmer des Versace-Hotels in Brisbane (Australien) bricht die 30-Jährige plötzlich in Tränen aus. Ihren Followern zeigt sie die ungeschönte Wahrheit bei Instagram.

Verständlich, dass sich die Fans der Influencerin sofort Sorgen um Jolina machen. Was hat sie nur so aufgewühlt? Wenig später erklärt die Dschungelcamp-Kandidatin, dass sie unter einer schweren Phobie leide. Doch wie will sie die vor laufender Kamera unter Kontrolle behalten?

Eine Woche vor Einzug: Dschungelcamp-Kandidatin erleidet Panikattacke

Die Angst ihrer Follower ist groß, als sich Jolina Mennen tränenüberströmt auf dem Fußboden ihres Hotelzimmers zeigt. Die Bremerin ist gerade erst mit Ehemann Florian nach Australien geflogen, um dort ab dem 13. Januar im RTL-Dschungelcamp anzutreten. Doch schon eine Woche vor Staffelstart erleidet die YouTuberin einen Nervenzusammenbruch.

„Ich habe eine komplett irrationale Phobie und irgendein Witzbold hat der Produktion davon erzählt. Ich wurde gerade darauf angesprochen, obwohl ich es geheim halten wollte. Natürlich war mir das Risiko bewusst, als ich dieser Show zugesagt habe, aber ich dachte, ich habe vielleicht Glück und komme drum herum“, heißt es von Jolina Mennen in ihrer Instagram-Story. Wovor die Influencerin eine solche Angst hat, verrät sie dabei nicht.

Dschungelcamp-Star Jolina Mennen hat panische Angst vor Fröschen

Erst auf Nachfrage von „Bild“ offenbart Jolina, womit man ihr panische Angst machen kann. „Ich habe eine Phobie vor Fröschen“, verrät sie. Und weiter: „Als Kind betrat ich eine Dusche und wurde dort von einem Frosch angesprungen.“ Zwar können ihr einige Menschen sicherlich dabei zustimmen, dass sie die glibberigen Tierchen nur ungern an ihrem eigenen Körper spüren wollen, doch eine wirkliche Angst braucht man objektiv gesehen nicht vor ihnen zu haben. Das spielt bei einer Phobie allerdings keine Rolle.

„Ich habe gewusst, dass die auf mich im Dschungel zukommen könnten“, gibt Jolina Mennen zu. Und erklärt: „Ich habe mir gedacht, wenn ich im Vorfeld gefragt werden würde, ob ich Angst vor Fröschen habe, dann sage ich einfach nein.“ Sie hofft, dass, wenn niemand Verdacht schöpft, RTL ihr vielleicht gar keine Frösche in die Dschungelprüfungen setzt.

Ob RTL diese Phobie schamlos ausnutzen wird, ist noch fraglich. Jolina Mennen wäre jedenfalls ziemlich „enttäuscht“ von der Produktion, wie sie gegenüber „Bild“ betont. In der Vergangenheit sind die Kandidaten jedoch immer mit ihren Ängsten konfrontiert worden.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ startet am 13. Januar 2023 um 21.30 Uhr live bei RTL.