Dschungelcamp: Elena Miras lässt die Bombe platzen – „Im Dschungel werde ich...“

Sie ist wohl die Dschungelcamp-Kandidatin mit dem meisten Zoff-Potential: Elena Miras. Unvergessen sind ihre täglichen Ausraster im Sommerhaus der Stars, wo sie nicht nur ihre Gegner, sondern sogar Partner Mike Heiter aufs Übelste beschimpfte.

Für das Dschungelcamp hat sich Elena Miras aber etwas ganz Besonderes ausgedacht. Im Interview mit RTL vor dem Abflug lässt die 27-Jährige die Bombe platzen. „Ich werde etwas auspacken im Dschungel, wo glaube ich, bis jetzt niemand wusste.“

Dschungelcamp: Elena Miras will am künstlichen Lagerfeuer auspacken

Doch was genau will Elena denn so Spannendes auspacken? Da hält sich die zukünftige Dschungelcamp-Bewohnerin noch bedeckt: „Was nicht mich betrifft unbedingt, aber ja, ich bin bereit für den Dschungel.“

Dschungelcamp: Elena Miras und ihr Partner Mike Heiter. Foto: imago images

Das ist Elena Miras:

Elena Miras wurde am 25. April 1992 in der Schweiz geboren

Bekannt wurde die 27-Jährige durch ihre Teilnahme an der Dating-Show Love Island (2017)

Im Herbst 2017 kam sie mit Mike Heiter zusammen

Der war ebenfalls Kandidat bei Love Island

Im August 2018 wurde das Paar Eltern einer Tochter

Im September 2019 gewann das Paar die vierte Staffel von Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare bei RTL

Das verspricht ja schon vor dem offiziellen Dschungelcamp-Start Spannung. Ob es sich bei ihrem pikanten Klatsch und Tratsch um einen Kandidaten aus dem Camp handelt, auch das will Elena noch nicht verraten. Es scheint also, als müssten wir uns wirklich noch gedulden.

Dschungelcamp: Wird sie die Prüfungen antreten?

Für den Dschungel jedenfalls scheint Elena gewappnet. Auch für die Prüfungen. „Ich werde sie antreten und werde es gerne machen. Ich muss mich ja meinen Ängsten stellen und deswegen bin ich bereit dafür.“

Eines wird es mit Elena Miras im Dschungelcamp also sicher nicht: Langweilig!