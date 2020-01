Dschungelcamp-Kandidatin will über Michael Wendler und Laura auspacken: „Klar, mache ich meine Schnauze auf“

Von vage kann man da nicht mehr sprechen. Mit Worten wie „Die Bombe tickt“ kündigte Elena Miras (27) im Dschungelcamp bereits an, über die Beziehung von Michael Wendler und Laura Müller auspacken zu wollen. Sie hätte da einige Insider-Informationen.

Dass sie so was von im Team Michael Wendler und Laura Müller statt Claudia Norberg ist, hat sie mehr als deutlich gemacht. Michael Wendlers Ex-Frau Claudia Norberg ist Mitkandidatin im Dschungelcamp und äußerte sich bereits zur neuen jungen Frau an der Seite ihres Ex >>>hier mehr lesen.

Dschungelcamp: Kandidatin will über Michael Wendlers Beziehungen auspacken

Doch Elena Miras - du könntest sie von „Love Island“ oder dem „Sommerhaus der Stars“ kennen - meint, die Wahrheit zu kennen. „Ich habe ja mit Laura und Michael ganz, ganz guten Kontakt. Du hast ja viel Medienpräsenz durch die beiden bekommen, weil du ja ganz schlecht über die redest“, fordert sie Claudia Norberg (49) heraus.

Die Noch-Ehefrau fühlt sich angegriffen und motzt zurück: „Nein, wir hatten eine Krise, wir waren getrennt und dann kam Laura! Ich rede gar nicht schlecht über die!"

-----------

-----------

Elena kontert wütend: „Doch, da gibt es tausend Berichte. Du hast ja auch gesagt, Laura ist gekommen und er hat dich verlassen. Aber das war ja gar nicht so. Das war ja gar nicht der Grund für die Trennung. Der Grund war etwas völlig anderes. Da ist etwas passiert und deswegen habt ihr euch getrennt.“

Ja, und warum haben sie sich denn jetzt schlussendlich getrennt? Die Antwort auf die Frage, auf die die Dschungelcamp-Zuschauer von Sekunde 1 an hoffen, wird vertagt.

„Klar, mache ich dann meine Schnauze auf“

Danni Büchner grätscht dazwischen. Es sei doch nicht das Thema der Gruppe, wer sich wann getrennt habe. Und Punkt.

Doch das Thema ist damit immer noch nicht für die 27-Jährige beendet. „Doch, die Laura hat mich angerufen und wollte, dass sie nicht immer als die Böse dargestellt wird. Sie kann über das Thema nicht reden, weil der Partner die Tochter schützen will. Klar, mache ich dann meine Schnauze auf."

--------------

Das ist Michael Wendler:

Michael Wendler wurde am 22. Juni 1972 in Dinslaken geboren

Bürgerlich heißt der Sänger Michael Skowronek

Er ist ein deutscher Sänger und Songschreiber

Im März 2009 heiratete er auf Sylt seine Lebensgefährtin Claudia Norberg

Im April 2009 folgte die kirchliche Hochzeit auf Mallorca

Im Oktober 2018 gaben Wendler und seine Frau nach 29 Jahren ihre Trennung bekannt

Kurz darauf kam er mit Laura Müller zusammen

Die beiden gingen zusammen ins Sommerhaus der Stars

Das Paar feiert 2020 sein Zweijähriges

-------------------

Tränen bei Elena Miras

DSDS-Sternchen Prince Damien entfernt sich mit Elena von der Gruppe, um Wasser zu holen, damit die Situation nicht eskaliert. Und dann fließen auch schon die Tränen bei Elena Miras - so enttäuscht fühlt sie sich von Danni Büchner, die ihr in puncto „der Wendler und seine Laura“ wohl zuvor beigestanden hätte. „Was denkt sie, wer sie ist? ... Jetzt will sie so einen Bitchmove machen!“

Elena Miras auf dem Weg ins Dschungelcamp 2020. Foto: imago images

Oh oh. Klingt nach Runde 2 der Auseinandersetzungen zwischen Danni Büchner und einem anderen Dschungel-Kandidaten. Den ersten kannst du hier nachlesen>>>.

Elena Miras kann es aber nicht lassen und schickt noch eine Kampfansage hinterher: „Wenn jeder die Geschichte, die ich kenne, wissen würde, dann wären alle mal ruhig und dann wüssten alle wie Claudia wirklich ist!“ Kann sich nur noch um ein paar Tage handeln, dann kennen wir sicher „die“ Geschichte des „Sommerhaus der Stars“-Sternchens. (js)