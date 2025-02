Donald Trump wettert gegen Meghan Markle: „Sie ist furchtbar“ sind noch nette Worte

In Großbritannien wurde der Druck in der Öffentlichkeit und das Zerwürfnis mit der royalen Familie zu viel für Prinz Harry und Meghan Markle. Somit ergriffen sie die „Flucht“ in die USA. Dort baute sich das Paar mit seinen zwei Kindern ein neues Leben auf.

Doch nun droht Prinz Harry ein heftiger Rechtsstreit, ihm wird vorgeworfen bei seinem Visumsantrag bezüglich seiner Drogenvergangenheit gelogen zu haben. Droht ihm eventuell sogar die Abschiebung? US-Präsident Donald Trump könnte eingreifen, doch dieser stärkte Prinz Harry nun sogar überraschend den Rücken. Zeitgleich wetterte der mächtigste Mann der Welt heftig gegen seine Gattin Meghan Markle.

Donald Trump lästert über Meghan Markle

Im Gespräch mit der „New York Post“ war das bestechende Thema der Einwanderungsstatus von Prinz Harry und möglichen falschen Angaben. Donald Trump beteuerte, dass er kein Interesse daran habe den Royals aus dem Land zu werfen. „Das will ich nicht“, sagte er und lieferte einen Seitenhieb hinterher – gegen Meghan Markle. „Ich werde ihn in Ruhe lassen. Er hat genug Probleme mit seiner Frau. Sie ist schrecklich.“

Autsch, der hat gesessen. In ihrer neuen Netflix-Show „With Love, Meghan“ will Meghan Markle das Bild einer perfekten Ehefrau, Mutter und modernen Frau von sich zeichnen. Seit Jahren bastelt die ehemalige Schauspielerin an einem Imagewandel, nachdem dieses seit ihrer Hochzeit mit Prinz Harry mächtig gelitten hat.

Prinz Harry „ist peinlich“

Es ist nicht das erste Mal, dass Donald Trump seine Abneigung gegenüber Meghan Markle äußert. Aber auch Harry kriegt die volle Breitseite: „Ich glaube, der arme Harry wird an seiner Nase herumgeführt. Harry steht unter Meghans Pantoffel wie keine andere Person, die ich je gesehen habe. Er ist peinlich.“

Dem Paar werden die Worte wohl kaum weh tun – immerhin ließen auch sie in der Vergangenheit keinen Zweifel an der Abneigungen gegenüber Donald Trump.