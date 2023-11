Donald Trump: Film über Ex-US-Präsident kommt – ausgerechnet ER soll die Rolle spielen

Damit hätte wohl niemand gerechnet!

Okay, dass es irgendwann mal einen Film über Donald Trump geben würde, war klar. Der ehemalige (und vielleicht auch zukünftige) US-Präsident, der sich aktuell mit zahlreichen Gerichtsurteilen herumschlägt, polarisiert nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auf dem gesamten Planeten.

Doch nun ist klar, wer den jungen Donald Trump im Film verkörpern soll. Und auf diesen Namen hätten wohl nur die wenigsten getippt.

Kinofilm über Donald Trump

Unter der Regie von Ali Abbasi, der Anfang 2023 mit seiner Videospielverfilmung „The Last of Us“ einen riesigen Hit landete, soll den Trump-Film inszenieren. Der Name des Projekts: „The Apprentice“ – genauso wie langjährige Reality-TV-Show, in der Trump als Juror Job-Kandidaten beurteilt.

Im Detail soll sich die Story darum drehen, wie Donald Trump in den 70er und 80er Jahren sein Business-Imperium aufgebaut hat. Die Produzentin Amy Bear bezeichnet den Film als eine Geschichte über „Macht und Ehrgeiz in einer Welt von Korruption und Täuschung“. Die Dreharbeiten sollen laut dem US-Sender CNN bereits begonnen haben.

Doch wer soll den jungen Trump – damals Ende 30, Anfang 40 – spielen? Die Wahl ist auf einen Hollywood-Schönling gefallen, den die meisten Fans aus dem Marvel-Universum kennen.

Marvel-Star spielt Ex-US-Präsident

Die Rede ist von Sebastian Stan – den meisten Kinogängern bekannt als Bucky Barnes alias „Winter Soldier“ aus den Superhelden-Filmen von Marvel. Der 41-Jährige war zuletzt auch in der Serie „Pam & Tommy“ zu sehen, in der er Tommy Lee verkörpert, dessen Sex-Tape mit Pamela Anderson ungewollt an die Öffentlichkeit geriet.

Sebastian Stan soll den jungen Donald Trump spielen. Foto: IMAGO/Avalon.red

Rein optisch hat Sebastian Stan erst einmal kaum Ähnlichkeit mit Donald Trump. Doch die Maskenbildner in Hollywood haben schon oft bewiesen, dass sie Stars mit den richtigen Mitteln fast unkenntlich machen können.

An seiner Seite spielen Maria Bakalova als Ivana Trump und Jeremy Strong als Anwalt Roy Cohn. Einen angepeilten Kinostart gibt es noch nicht.