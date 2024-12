Zwei Reality-Grinches in Höchstform – Sie verteufeln das Fest der Liebe

Während viele Menschen Weihnachten mit Familie, Festessen und Besinnlichkeit verbinden, gibt es auch die andere Seite: Promis, die dem Trubel wenig abgewinnen können.

Zu diesen Weihnachtsmuffeln zählen RTL-Dschungelcamp-Siegerin Djamila Rowe und der frühere Teilnehmer Julian F.M. Stöckel. Doch was bewegt sie dazu? Am Rande des Events „AEDT Xmas Soirée“ in Berlin standen sie RTL Rede und Antwort.

Dschungelcamp-Stars stehen mit dem Heiligen Fest auf Kriegsfuß

Ganz ehrlich und direkt gesteht Djamila ihre Abneigung. Sie könne sogar komplett auf ein Fest der Liebe verzichten. „Ich finde Weihnachten ganz schrecklich. Das ist ein Fest der verlogenen Heuchler! Plötzlich sind alle Familie, sie essen zusammen, sie feiern zusammen und dann kann ich mir auf Instagram die Familien-Fotos angucken – aber das ganze Jahr seh ich nichts von Familie“, erzählt sie.

Reality-Star Julian F.M. Stöckel zieht ihr nach. Auch er bekommt beim Gedanken an besinnliche Festtage ein Schaudern. Darüber hinaus löse es noch aggressive Emotionen in ihm aus. „Ich hasse Weihnachten! Für mich sind Weihnachten und Silvester das Grauen. Weihnachten muss man ja im schlimmsten Fall immer mit der Familie verbringen.“

Seine Aggression mache sich folgendermaßen bemerkbar: „Da würde man am liebsten den Baum umwerfen und Rotwein den anderen ins Gesicht schütten.” Sein Erfolgsrezept, um seine persönlichen Alptraumtage schnell zu überstehen, laute Alkoholkonsum ab dem Mittag. Dabei hoffe er, dass er dann am Abend noch wisse, wer er überhaupt sei.