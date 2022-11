Disney+ zeigt „Verwünscht“-Fortsetzung – Fans werden bitter enttäuscht: „Fehlt der Zauber“

Stolze 15 Jahre ist es schon her, dass die Prinzessin Giselle aus Andalasien in einen Wunschbrunnen gefallen und auf dem Times Square in New York City gelandet ist. Lange haben die „Verwünscht“-Fans darauf warten müssen, dass die Fantasy-Komödie aus 2007 bei Disney+ erscheint. Nun legt der Streamingdienst sogar eine Fortsetzung nach.

Mit großer Spannung erwarten die Fans nun den zweiten Teil, der ab dem 18. November bei Disney+ abrufbar ist. Die ersten Reaktionen der Zuschauer zu „Verwünscht nochmal“ fallen jedoch gemischt aus.

Disney+ zeigt in „Verwünscht nochmal“, was wirklich nach dem Happy End passiert

Ein halbes Leben musste der ein oder andere darauf warten, um zu erfahren, wie es mit Giselle und Robert weitergeht. Sind sie wirklich „glücklich bis ans Lebensende“ oder kriselt es bei der Prinzessin und dem Scheidungsanwalt? Auf diese Frage bekommen die Fans nun endlich eine Antwort. So viel sei gesagt: Bei dem Paar, das aus zwei völlig verschiedenen Welten stammt, wird es nie langweilig.

Wie schon sein Vorgänger kommt „Verwünscht nochmal“ mit liebenswürdigen Charakteren, Musical-reifen Liedern und einer wahrgewordenen Märchenkulisse daher. Hauptdarstellerin Amy Adams brilliert in ihrer Rolle der Giselle, als wäre es wieder 2007. Dennoch äußern zahlreiche Fans in den sozialen Netzwerken Kritik an dem Sequel.

Zuschauer sind zutiefst enttäuscht von Disney+: „Unglaublich schlecht“

Insbesondere die Handlung der Fortsetzung soll für enttäuschte Gesichter vor den heimischen Bildschirmen sorgen. „Die Musik kann man vergessen, und die Geschichte ist mittelmäßig“, ärgert sich ein Mann bei Twitter. Ein anderer fügt enttäuscht hinzu: „Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ‚Verwünscht nochmal‘ nicht eine kleine Enttäuschung ist. Es ist süß genug und hat ein paar anständige (wenn auch nicht erinnerungswürdige) Songs, aber es fehlt die Aufrichtigkeit und Magie des nahezu perfekten Originals.“

So mancher Zuschauer lässt wirklich kein gutes Haar an dem neuen Film: „Sorry, aber abgesehen davon, dass ich mir wünsche, dass Disney länger als nur in diesem Franchise bei ihren großartigen 2D-Animationen bleibt, ist ‚Verwünscht nochmal‘ unglaublich schlecht. Nicht ein einziger denkwürdiger Song.“ Weiter heißt es: „Es fehlt der augenzwinkernde Disney-Zauber des ersten Teils.“

Immer wieder kritisieren die Fans, dass die Geschichte sich in die Länge ziehe und die Musik nicht eingängig sei. „Es fühlt sich gezwungen an, so als wäre der Film nur fürs Geld gemacht“, bemängelt ein Twitter-Nutzer. Ein anderer pflichtet ihm bei: „Er kommt 13 Jahre zu spät. Man will nicht einen zweistündigen Film sehen und das Gefühl haben, es sei ein dreistündiger.“

Ursprünglich ist „Verwünscht nochmal“ für die große Leinwand produziert worden. Aufgrund der Corona-Pandemie und dem steigenden Interesse an Streaming-Produktionen hat man sich jedoch für einen direkten Video-on-Demand-Release entschieden, wie Produzent Barry Josephson gegenüber „Deadline“ verrät.