Disney+: Mutter verbietet ihren Kindern „Hocus Pocus 2“ zu gucken – der Grund ist zum Kopfschütteln

Lange mussten die Fans auf eine Fortsetzung warten – seit dem 30. September ist jetzt endlich „Hocus Pocus 2“ auf Disney+ abrufbar. Und während die einen vor Begeisterung ausflippten, die Geschichten der Sanderson Schwestern in einem gruseligen zweiten Teil zu sehen, hätten andere den Film anscheinend am liebsten verboten.

Denn obwohl die Altersfreigabe für Kinder ab 12 Jahre gilt, ist der Film allemal als familienfreundlich einzuordnen. Eine Mutter aus Texas sieht das allerdings ganz anders und verbietet ihren Kindern den Disney+-Spaß, der Grund dafür ist absurd.

Disney+ zeigt „Hocus Pocus 2“ – Texanerin glaubt an Verfluchung

Wie schon im Original von 1993 ist die Besetzung auch in der Fortsetzung die Gleiche. Sarah Jessica Parker, Bette Midler und Kathy Najimy schlüpfen erneut in die Rollen der drei Sandersons und führen fort, was sie damals begonnen haben.

Darum geht es in „Hocus Pocus“:

Der Fantasyfilm mit Sarah Jessica Parker, Bette Midler und Kathy Najimy in den Hauptrollen ist im Jahr 1993 erschienen

Im Mittelpunkt der Handlung stehen die drei Hexen und Schwestern Winifred, Sarah und Mary, die im Jahr 1693 in einem Wald nahe Salem leben und später für ihre Taten verbrannt werden sollen

Durch einen Fluch, den eine Gruppe Kinder im Jahr 1993 auslöst, kehren die Sanderson-Schwestern zurück auf die Erde und müssen sich in der neuen Gegenwart zurechtfinden

Von Begeisterung kann bei Jamie Gooch keine Rede sein. Die Geschichte versetzt die Texanerin und Mehrfach-Mutter anscheinend so in Sorge, dass sie jetzt andere Familien davor warnt, den Film zu Hause abzuspielen. „Hokus Pocus 2“ könne dazu führen, dass böse Zaubersprüche in ihren Häusern wirken und möglicherweise sogar die Pforten der Hölle öffnen, sagte sie gegenüber „KWTX„.

Sie sehen zwar gruselig aus, am Ende bleiben die Sanderson Schwestern aus „Hocus Pocus“ von Disney+ aber Schauspielerinnen. Foto: Disney+, Matt Kennedy

Disney+: Absurde Theorie – „Hocus Pocus 2“ soll Hölle öffnen

Im schlimmsten Fall würde man durch das Abspielen die Hölle entfesseln und damit seine Kinder in Gefahr bringen. Ihre Angst vor Höllen-Kräften und dunklen Abgründen in den eigenen vier Wänden sorgte dafür, dass die Familie bereits seit Jahren auf Halloween-Feierlichkeiten verzichtet.

Dass der Film reine Fiktion ist, davon will Jamie Gooch nichts wissen. Sie ist der festen Überzeugung, dass man sich fragen sollte, ob der Verstand der eigenen Kinder stark genug ist, um sich gegen die „betörende Trance abzuwehren, die über Ihren Bildschirm kommen wird.“ Eine Frage, über die vermutlich bisher die wenigsten Zuschauerinnen und Zuschauer nachgedacht haben und der nur zum Kopfschütteln ist.

