„Disko 1976“ (RTL): Neue Serie versetzt Bochum ins Disko-Fieber

RTL kündigt mit großem Tamtam für März eine brandneue Serie im Retrolook an. Bei „Disko 1976“ geht es um das Aufkommen der Diskowelle im Ruhrgebiet.

Wer kennt sie nicht, Hits wie „You make me feel“ von Sylvester oder „I will survive“ von Gloria Gaynor? Dieses Gefühl will RTL mit „Disko 1976“ wiederaufleben lassen.

Woher kommt die coole Disko-Musik?

Disko entstand Anfang der 1970er Jahre in den Nachtclubs der USA. Anfangs war der neue Sound vor allem in kleinen Clubs beliebt, die von Homosexuellen, Afroamerikanern und Latinos besucht wurden. Ab Mitte der 70-er Jahre gab es in den USA eine florierende Disko-Szene. Der bekannteste von allen: das legendäre Studio 54 in Manhattan.

Promis und Models feierten dort exzessive Partys. Jeder wollte dorthin, aber die Tür war härter als im Berliner Kit Kat Club. In Deutschland wurde der Trend schnell erkannt. Michael Kunze landete 1975 mit seiner Band „Silver Convention“ und dem Song „Fly Robin fly“ einen Nummer 1-Hit in den USA. Kurz darauf feierte der Produzent Frank Farian mit Boney M. riesige Erfolge. Der Tanzfilm „Saturday Night Fever“ machte Hauptdarsteller John Travolta 1977 zum Megastar. Der Soundtrack mit Lieder wie „Stayin‘ alive“ oder „You should be dancing“ von den Bee Gees gilt heute als Kult-Kompilation.

„Disko 1976“: Beats, Glamour und Bergarbeiter

„In der fiktionalen Serie ‚Disko 1976‘ trifft Freiheitsdrang trifft auf spießige Konventionen, Disko-Beat auf Schunkel-Schlager, Glamour auf Kohlenstaub“, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung.

Doro (Luise Aschenbrenner) und Robert (Jannik Schümann) spielen die Hauptrollen in der sechsteiligen RTL-Retro-Serie. Foto: Foto: RTL / Florian Kollmer

Worum geht’s genau in dem Sechsteiler? Im grauen Bochum der 70-er flüchtet sich die junge Doro aus ihrer spießigen Ehe in die freie, bunte Diskowelt. Dabei verliebt sie sich nicht nur in die sexy Musik, sondern auch in den attraktiven Tänzer Robert. Als sie zusammen mit ihrem Bruder Georg heimlich eine Disko eröffnet, beginnt ein riskantes Doppelleben.

Die Hauptrollen in der sechsteiligen High-End-Serie übernehmen Luise Aschenbrenner und Jannik Schümann, Georg wird gespielt von Jonas Holdenrieder. Ab dem 28. März steht die Serie auf RTL+ zum Abruf bereit.