Dieter Bohlen verrät intimes Bett-Geheimnis – „Ich schlafe...“

An die große Klappe von Dieter Bohlen hat man sich mittlerweile gewöhnt. Doch jetzt zeigt sich der Poptitan ausnahmsweise mal von seiner, sagen wir mal, verletzlichen Seite.

Er berichtet dazu quasi direkt aus seinem privatesten Gemach: dem Schlafzimmer.

Dieter Bohlen: SO sieht der Poptitan nach dem Aufstehen aus – doch es kommt noch dicker

Aufhänger ist ein Selfie, das der Poptitan direkt am frühen Morgen gemacht hat. Naja, zumindest so in etwa.

„So seh' ich aus, wenn ich aufsteh'! Die ganze Wahrheit“, verrät Dieter, und postet bei Instagram ein Bild von einem zerzausten Äffchen, das mürrisch die Lippen aufeinander presst. „Einmal musste es raus“, findet der Poptitan. Eigentlich ist er mit dem Look aber ganz zufrieden: „Aber niedlich, auch ohne Zähne.“

Fans durchschauen den Trick

Ein Fan witzelt, dass das unmöglich der echte Bohlen sein könne – schließlich trage er nicht das typische Dieter Bohlen-Hemd mit den dicken Aufnähern und Schriftzügen drauf.

Und Dieter, der seinen Fans regelmäßig auf Instagram zurückschreibt, schreibt ganz lässig zurück: „Ich schlaf' nackt“!

----------------

Mehr zu Dieter Bohlen:

DSDS (RTL): Als Kandidatin plötzlich DAS macht, haut Dieter Bohlen ab

Dieter Bohlen verrät unglaubliches Geheimnis: Als er für DSDS angefragt wurde, wollte RTL...

DSDS (RTL): Krass! Als diese junge Frau (18) auftaucht, macht Dieter Bohlen DAS

DSDS: Intime Liebesbeichte – plötzlich wird Dieter Bohlen ganz hellhörig

----------------

Fans drehen den Spaß weiter

Oha. Ein wenig zu viel Information. Das hätte ruhig zwischen Carina und ihm bleiben können!

Dieter Bohlen mit seiner Carina. Ob der Poptitan wohl schnarcht? Foto: imago images / Spöttel Picture

Mal davon abgesehen zauberte das Affen-„Selfie“ den meisten Anhängern am Morgen allerdings ein breites Grinsen ins Gesicht. Denn die finden seinen Gag nicht nur schreiend komisch, sondern spinnen auch den Scherz mit dem Affenfoto weiter:

„Endlich sieht man dich ohne Maske! Niedlich"

„Bist du da ungeschminkt?

„Dieter, bekommst du genug Schlaf?“

„Man erkennt Dich trotzdem sofort!“

Das Schlaf-Outfit ist nicht das einzige Geheimnis, dass der Poptitan in letzter Zeit enthüllt hat. Erst vor kurzem berichtete er vom Start von DSDS im Jahr 2002 – und dass damals einiges anders gekommen ist als erwartet. >>> Die ganze Geschichte erfährst du hier. <<< (vh)