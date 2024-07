Dieter Bohlen rührt mit emotionalen Worten: „Wer macht so etwas heutzutage noch?“

Mallorca, Sonne, Liebe – und Dieter Bohlen! Der Pop-Titan, der mit Hits wie „You’re My Heart, You’re My Soul“ und „Brother Louie“ die Tanzflächen der 80er und 90er zum Glühen brachte, hat sein Herz vor 18 Jahren auf Mallorca verloren. Und zwar an eine Frau, die heute seine treue Ehefrau ist: Carina Walz.

In einem exklusiven Interview mit dem „Mallorca Magazin“ lässt Bohlen die Fassade des harten Musikmanagers fallen und zeigt sich als verliebter Ehemann. „Carina ist die Frau meines Lebens, auf die ich lange gewartet habe“, schwärmt der 70-jährige Musiker. Und wie sie sich kennengelernt haben? In der Diskothek ‚Physical‘ in Cala Rajada. „Carina stand neben mir und ich habe sie gefragt, ob sie etwas trinken möchte – also ein ganz klassischer Spruch“, so der Künstler.

Dieter Bohlen über deutsche Touristen auf Mallorca

Viele dachten damals, es sei nur ein Urlaubsflirt. Aber Carina hat für die Liebe ihr altes Leben komplett aufgegeben und sich voll und ganz auf die Beziehung eingelassen. „Welche Frau macht so etwas heutzutage noch?“, fragt Bohlen. Aber nicht nur seine Ehefrau, auch Mallorca selbst hat es dem deutschen Musikproduzenten angetan. „Mit der Fähre bin ich damals mit einem halb kaputten VW-Käfer auf die Insel übergesetzt“, erzählt Bohlen.

+++ Thomas Gottschalk will Zoff mit Dieter Bohlen beenden: Versöhnungsgeschenk hat einen Beigeschmack +++

„Ich weiß noch genau, dass das Wetter in Hamburg mir zugesetzt hat, das immer schlecht war und dann kam ich auf eine Insel, wo immer die Sonne schien“, so der DSDS-Juror weiter. Die Preise waren damals noch ein Witz, erzählt Bohlen weiter: „Ein Bier kostete beispielsweise halb so viel wie in Deutschland.“ Heute lebt Bohlen mit seiner Familie in einer bescheidenen 90-Quadratmeter-Wohnung im Südwesten der Insel. „Ich fahre nicht im Ferrari herum, sondern gebe mich komplett normal“, betont er.

Und was ist mit dem berüchtigten Ballermann? Da sei Bohlen laut eigener Aussage nicht unterwegs. Doch gibt er zu: „Es stimmt, dass sich sehr viele deutsche Sauftouristen extrem daneben benehmen.“