Dieter Bohlen: DARUM wird er seine Carina niemals verlassen

Er ist als Chef-Juror der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt und begeistert die Fernsehzuschauer mit seiner schonungslos ehrlichen Art. Dieter Bohlen feierte im Februar seinen 70. Geburtstag, ans Aufhören denkt der Pop-Titan jedoch noch lange nicht.

Jung hält den Musiker auch seine 30 Jahre jüngere Partnerin Carina Walz, mit der Dieter Bohlen gemeinsam im beschaulichen Ort Tötensen wohnt. Ein neuer Instagram-Post des Pop-Titan verrät nun, warum er seine Carina wohl niemals verlassen wird.

Dieter Bohlen ist auf Hilfe angewiesen

Auch als Influencer macht Dieter Bohlen mittlerweile eine gute Figur, dem Instagram-Profil des 70-Jährigen folgen stolze 1,5 Millionen Menschen. Auf seinem Account teilt der Musiker private Schnappschüsse, berufliche Ankündigungen und den einen oder anderen Sketch, den er gemeinsam mit Partnerin Carina filmt. Im neusten Video des Chef-Juroren sitzt Carina nachdenklich am Küchentisch des gemeinsamen Hauses. Der „DSDS“-Star verschriftlicht die Gedanken, die Carina in diesem Moment durch den Kopf gehen. Bohlen schreibt: „Manchmal frage ich mich, ob mein Mann eine bessere Frau als mich finden würde.“ Lange muss sich die 40-Jährige über diese Sorge jedoch nicht den Kopf zerbrechen.

Der nächste Videoausschnitt zeigt Dieter Bohlen nämlich bei der Suche nach seinem Schlüssel, den der Musiker wohl aus den Augen verloren hat. Der RTL-Star durchsucht hektisch eine Küchenschublade, in der sich allerlei Krimskrams befindet. Carinas Gedankengang lautet weiter: „Dann fällt mir ein: Mein Schatzi findet ja noch nicht mal den Hausschlüssel.“ Ohne seine Carina scheint der Pop-Titan also nur schwer zurechtzukommen! Auch wenn das Instagram-Video einen ironischen Unterton hat, scheinen Bohlen und Walz ein eingespieltes Team zu sein und nicht mehr ohne einander leben zu wollen.

Zustimmung von den Fans

Auch die Fans von Dieter Bohlen scheinen die Einstellung von Carina Walz zu unterstützen. Die Community des Pop-Titan hat die jüngere Frau an seiner Seite mittlerweile ins Herz geschlossen. Ein Follower des Musikers kommentiert den Sketch mit den Worten: „Liebe Carina, du bist mein Vorbild was das Thema Ehe betrifft. Jeder Mann kann sich glücklich schätzen, so eine Frau zu haben“ und ein weiterer Fan schreibt: „Die Beste und das Beste, was Dieter passieren konnte.“ Über so viel positives Feedback wird sich Bohlens Liebste garantiert freuen.

Mit der Unterstützung seiner großen Liebe wird Dieter Bohlen sicherlich auch in den kommenden Jahren topfit bleiben. Die Fans können den nächsten Einblick in das Privatleben des Paares garantiert kaum erwarten.