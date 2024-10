Dieter Bohlen führt seine Carina an der Nase herum – DABEI hört die Liebe für ihn auf

Dieter Bohlen hat sich als Musiker und Produzent einen Namen gemacht und verhilft als Juror der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ jungen Nachwuchstalenten zum ganz großen Erfolg. Seinen Durchbruch feierte er als Teil des Duos „Modern Talking“, als Solokünstler begeistert der 70-Jährige seit Jahrzehnten Jung und Alt.

Auch privat hat Dieter Bohlen bereits vor vielen Jahren sein großes Glück gefunden. Mit seiner Partnerin Carina Walz ist der Pop-Titan seit dem Jahr 2006 liiert. Auch 18 Jahre später scheint das Paar noch über beide Ohren verliebt zu sein. Doch nun hat sich der Pop-Titan einen Streich erlaubt, der seiner Carina so gar nicht passt.

Dieter Bohlen geht großes Risiko ein

In diesen Tagen verbringen Dieter Bohlen und seine Carina sonnige Stunden auf den Seychellen und teilen auf ihrem Instagram-Profil Schnappschüsse von den traumhaften Stränden. Doch eine Situation, die die Turteltauben nun auf ihrem Instagram-Profil posteten, hätte leicht schief gehen können. In dem Video sind der Pop-Titan und seine Liebste zu sehen, die es sich auf zwei Gartenstühlen bequem gemacht haben.

In traumhafter Kulisse hat Carina geplant, einen kleinen Snack zu sich zu nehmen. Genüsslich beißt die 40-Jährige in ihr Stück Kuchen, als Dieter sie zu einem liebevollen Kuss zu sich zieht. Carina freut sich über die Zuwendung von ihrem Liebsten und ahnt nichts Böses. Was dann passiert, könnte jedoch für böses Blut zwischen den Verliebten sorgen.

Denn während Carina zum Kuss ansetzt, greift Dieter Bohlen die Hand seiner Liebsten und stopft sich ihr Kuchenstück in den Mund. Carina traut ihren Augen kaum und holt direkt zum Gegenschlag aus. Schnurstracks greift sie ihrem Angebeteten in den Mund und holt das Gebäckstück wieder heraus. Der Pop-Titan ist von dieser Reaktion nicht sonderlich angetan, muss dann aber doch anfangen zu lachen. Beim Thema süße Nahrungsmittel scheint die Liebe für den Musiker also aufzuhören und der Futterneid einzusetzen.

Belustigung aufseiten der Fans

Die Fans von Dieter Bohlen freuen sich über dieses humorvolle Video aus dem Traumurlaub des „DSDS“-Chefs. Unter dem Instagram-Post finden sich reihenweise belustigte Kommentare wieder. Die Follower des Produzenten schreiben:

„Beim Essen hört die Freundschaft (oder Beziehung) auf!“

„Was sich liebt, das neckt sich gerne…“

„Na da hat Dieterchen, der kleine Schlawiner, Trick 13 erfolgreich angewendet! Viel Spaß noch und eine glückliche Zeit für euch!“

„Wieder mal witzig am Morgen, schönen Tag euch.“

„Zusammen schmeckt es doch am besten!“

Mit seinen Sketches sorgt der Pop-Titan bei seiner Followerschaft stets für gute Laune.

Wann es für Dieter Bohlen und seine Carina wieder zurück ins kalte Deutschland geht, bleibt abzuwarten. Die Turteltauben scheinen die sonnigen Tage voll und ganz zu genießen.