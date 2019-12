Dschungelcamp: Das gab's noch nie! RTL plant etwas Großes mit Dr. Bob

In mehreren Reiseetappen auf über 5.000 Kilometern präsentiert Dr. Bob australische Traditionen, Besonderheiten, Highlights, interessanten Hintergründen und kuriosen Details aus Down Under.

Er ist neben Moderatorin Sonja Zietlow wohl das zweite Urgestein beim RTL „Dschungelcamp“. Die Rede ist von Dr. Bob, jenem australischem Helfer in der Not, der sich rührend um die Prominenz kümmert, während die im Dschungel ums Überleben kämpft.

Und damit „Dschungelcamp“-Star Dr. Bob gebührende Anerkennung erhält, hat RTL etwas ganz Besonderes im TV-Plan. Fans des australischen Dschungel-Abenteuers kommen damit sicher voll auf ihre Kosten.

Dschungelcamp: Das gab's noch nie! RTL plant was Großes mit Dr. Bob

Denn am 12. Januar 2020, zwei Tage nach dem Start der 14. „Dschungelcamp“-Staffel, begleitet RTL den Star aus Down Under in der zweistündigen Sendung „Dr. Bob’s Australien“ auf eine irre Reise.

---------------------

Mehr Themen:

DSDS: Gewinnerin aus Duisburg – du ahnst nicht, womit sie jetzt ihr Geld verdient

GZSZ-Star schockt mit trauriger Geschichte um Todes-Drama – „Etwas wahnsinnig Dramatisches passiert“

„Hochzeit auf den ersten Blick“ (Sat1): Eklat in Show – „Gab es hier noch nie!“

---------------------

Dr. Bob ist der Mann, dem die Dschungelcamper vertrauen. Foto: imago

Dr. Bob zeigt der Dschungelkönigin von 2019, Evelyn Burdecki, und Ex-Kandidat Thorsten Legat sein Australien. Mit besonderen Highlights, Traditionen, kuriosen Details und vieles mehr.

+++ Dschungelcamp 2020: Die Kandidaten – und ER überrascht alle +++

Was seine Reisebegleiter nicht wissen, ist, wohin sie die Reise führt. Direkt nach ihrer Ankunft am Flughafen beginnt für Evelyn Burdecki und Thorsten Legat die von Dr. Bob geplante Reise ihres Lebens.

Ausgestrahlt wird die Sendung am 12. Januar um 20.15 Uhr bei RTL.

Thorsten Legat, Dr. Bob, Evelyn Burdecki. Foto: TVNOW / ITV Studios Germany

--------------------------------------

Wusstest du, dass…

Dr. Bob in Wahrheit gar kein Arzt ist?

Dr. Bob heißt mit vollem Namen Bob McCarron

Er ist eigentlich ein Specialeffect-Künstler, Maskenbildner und ausgebildeter Parademic im Rettungsdienst

--------------------------------------

Drama im Dschungel

Erst kürzlich gab es einen tragischenZwischenfall im australischen Dschungel. Denn ausgerechnet während der Dreharbeiten des britischen „Dschungelcamp“-Pendants „I’m a Celebrity, get me out of here“ wurde in der Nähe des Camps eine Leiche gefunden. Eine Mordkommission wurde daraufhin eingeschaltet, da sich Hinweise auf einen Mord verdichteten. Mehr dazu hier >>>

Ganze Folgen gibt es im Januar bei TVnow zu sehen.