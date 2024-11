Die Wollnys: „Temptation Island VIP“-Star Sarah-Jane Wollny zeigt die ganze Wahrheit

Was für ein Gefühlschaos bei Sarah-Jane Wollny! Die Tochter von Elffach-Mutter Silvia Wollny wagt sich aktuell in die Welt der Reality-Stars und nimmt mit ihrem Freund Tinush bei „Temptation Island VIP“ teil. Dabei müssen sich prominente Paare dem ultimativen Treuetest stellen und getrennt voneinander einen Aufenthalt in verschiedenen Villen verbringen, bei dem heiße Verführer sie aus der Reserve locken können.

Für die „Wollnys“-Tochter Sarah-Jane und ihren Freund ist es eine große Herausforderung. Die beiden sind seit vier Jahren ein Paar, entfernen sich in der „Temptation Island VIP“-Staffel bei RTL+ jedoch immer mehr voneinander. Es wird bereits öffentlich gemunkelt, dass sie am Ende gar getrennt aus der Show gegangen sind.

Jetzt meldet sich Sarah-Jane Wollny im Netz und macht eine mysteriöse Andeutung.

Die Wollnys: Sarah-Jane Wollny macht Andeutung

Bei „Temptation Island VIP“ steht das zweite Lagerfeuer an – den Kandidaten werden Film-Ausschnitte aus der jeweils anderen Villa gezeigt und damit auch mögliche Flirts mit dem anderen Geschlecht. Als Sarah-Jane Wollny Bilder ihres Freundes sieht, sagt sie mit Tränen in den Augen in die Kamera: „Ich zweifle gerade wirklich daran, ob wir als Paar hier rausgehen.“

Glücklicher dagegen wirkt die 26-Jährige in ihrem neuesten Instagram-Post. Darin teilt der TV-Star ein Foto von sich und zeigt die ganze Wahrheit. Denn: „Keine Filter nötig, wenn das Glück von innen kommt“, schreibt die Wollny-Tochter und präsentiert sich komplett filterlos im Netz.

Dass sie von innerem Glück spricht, deutet obendrein darauf hin, dass sie derzeit nicht gerade unglücklich ist. Hashtags wie „happy“, „happyme“ oder „smile“ lassen darauf ebenfalls schließen. Die Frage ist nur: Ist sie mittlerweile glücklicher Single oder haben sie und Tinush nach „Temptation Island VIP“ doch noch alles zum Positiven wenden können?

Ihre Fans zumindest finden es toll, dass sich die 26-Jährige – anders als manche andere Influencer – komplett ohne Filter im Netz zeigt. „Wow, du bist echt wunderschön – äußerlich und innerlich genauso“, „Schönheit – bleib wie du bist“ oder „Du brauchst wirklich keinen Filter“ sind nur einige der Kommentare ihrer Follower.

Und ein Fan will in den Kommentaren wissen: „Bist du noch mit Tinush zusammen?“ Die Antwort darauf lässt Sarah-Jane Wollny bislang noch unkommentiert.