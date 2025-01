„Die Wollnys“: Heftige Szenen! Silvia Wollny flippt völlig aus – „Hast du Lack gesoffen oder was?!“

Was ist denn bei den „Wollnys“ los?! Bei der Großfamilie scheint der Haussegen gehörig schief zu hängen. „Wollnys“-Oberhaupt Silvia Wollny legt sich in der neuen Folge „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ mit Tochter Estefania an, beide schreien lauthals los – mitten auf der Straße!

Was ist passiert?

„Die Wollnys“: Silvia Wollny flippt aus

Estefania hält mit ihrem Auto gerade vor der Boutique ihrer Mutter Silvia (seit 2023 lebt ein Teil der Großfamilie in der Türkei) und ist dabei nicht zu überhören. Denn voller Wucht knallt die 22-Jährige die Autotür zu.

Ihre Mutter ist empört. „Hör mal, hast du heute Morgen Lack gesoffen, oder wat?! Das ist ein Auto, Kind!“ Estefania ist ebenfalls auf 180, schreit ihre Mutter an: „Das ist ein Auto, was deine Tochter jetzt auch über die Grenze fahren darf!“

Estefania schmeißt den Autoschlüssel volle Kanne auf den Tisch, an dem ihre Mutter sitzt. Und dann geht es mit dem Rumgeschreie beider Frauen erst so richtig los:

Silvia: „Warum bist du mir so aggro?“

Estefania: „Frag mich doch nicht, ob ich Lack gesoffen habe!“

Silvia: „So wie du die Autotür… da fällt doch der Lack ab.“

Estefania: „Am liebsten würde ich die Türe rausreißen, das Auto in Teile legen und einfach hier irgendwo ins Gebüsch schmeißen!“

Silvia: „Wer kann denn was dafür?“

Estefania: „Die Grenze kann was dafür.“

Was meint die Tochter der Elffachmutter nur damit, dass die Grenze etwas dafür kann?

„Die Wollnys“: Estefania klärt auf

Die Auflösung gibt Estefania im Interview bei RTL2 selbst. „Bei der Abholung meiner Aufenthaltsgenehmigung hat man mir mitgeteilt, dass mein Auto zu früh ins Land eingereist ist bei der letzten Einreise“, so die junge Frau. Und weiter erklärt sie in die Kamera:

„Laut meiner Rechnung und laut der Grenze des Zolls bei der letzten Einreise hatte alles seine Richtigkeit mit dem Auto, jetzt allerdings hat man mir beim Amt gesagt, dass das Auto gar nicht bei der letzten Einreise hätte einreisen dürfen, da es nicht lange genug außerhalb der Türkei war.“

Jetzt soll Estefania so schnell wie möglich mit dem Auto über die Grenze nach Griechenland fahren, um eine Strafe zu vermeiden und um das Problem an der Grenze zu klären. Dort sei der Fehler schließlich aufgetreten, so Estefania. Doch lässt sich das Problem bald lösen?

Die ganze „Wollnys“-Folge kannst du in der Mediathek bei RTL+ sehen oder am Mittwoch (22. Januar) um 20.15 Uhr bei RTL2.