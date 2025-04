„Die Wollnys“: Ex von Sarah-Jane spricht Klartext – „War geladen“

Es ging Schlag auf Schlag bei den „Wollnys“: Nachdem Sarah-Jane (26) zum Wochenbeginn überraschend Details über das Ende ihrer Beziehung zu Ex-Freund Tinush Nasri öffentlich gemacht hatte, ließ die Reaktion des 27-Jährigen nicht lange auf sich warten.

Er schoß zurück und war bereit, seine Sicht der Dinge zu erklären. Doch nun die plötzliche Wende: Auf Instagram kündigte Tinush etwas ganz anderes an…

Nachdem Sarah-Jane mit eindrucksvollen Worten ihre Sicht der Trennung mit ihren Fans teilte, schien ein „Rosenkrieg“ in der Luft zu liegen. Doch Tinush, der sich zunächst ebenfalls zu Wort meldete, gab nun ein unerwartetes Update.

Anfangs klang es noch so, als würde auch er seine Version der Geschichte erzählen wollen. In einem emotionalen Statement wandte sich der Düsseldorfer am Montagmittag an seine über 50.000 Instagram-Follower.

„Als ich diese Story hochgeladen habe, war ich emotional sehr aufgeladen und teilweise auch geschockt“, erinnerte sich Tinush später zurück. Außerdem erklärte er, dass er mit einer öffentlichen Auseinandersetzung nicht gerechnet hatte.

Jetzt rudert er zurück

Vielmehr möchte er nun das Kriegsbeil begraben. Nach seiner Aussage werde es keinen zukünftigen Rosenkrieg geben. „Allein das Wort ‚Rosenkrieg‘ war schon viel zu übertrieben, weil es ist bislang ja auch nichts vorgefallen“, fügte Tinush hinzu.

Selbst wenn Sarah-Jane dennoch weiterhin gegen ihn schießen würde, wolle er sich nicht darauf einlassen. Klar und deutlich resümierte Tinush, dass die ‚Akte Sarah-Jane‘ für mich ihn nun endgültig geschlossen sei. In Zukunft werde er sich ausschließlich auf seine persönliche Entwicklung konzentrieren und keine weiteren privaten Details mehr öffentlich machen.

Sarah-Jane nimmt sich eine Pause

Und auch bei Sarah-Jane war es in den vergangenen Tagen ruhig geworden. Sie entschloss sich, für ein paar Tage in die Türkei zu fliegen, um dort im Zweitwohnsitz ihrer Familie zur Ruhe zu kommen.

Jedoch bleibt es abzuwarten, ob diese plötzliche Wendung den Frieden zwischen den beiden tatsächlich dauerhaft herstellen kann – oder ob die Geschichte noch nicht ganz zu Ende erzählt ist.