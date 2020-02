Die Wollnys: Sarah-Jane hat spezielle Pläne – Mama Silvia: „Bist du eigentlich krank?“

Stress steht im Hause Wollny gefühlt auf der Tagesordnung. Und auch in der neuen Folge von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ (Mittwoch, 20.15 Uhr auf RTL II) gibt es wieder reichlich Drama in der dreizehnköpfigen TV-Großfamilie.

Denn die Wollnys müssen gleich zwei große Veranstaltungen organisieren: Die Taufe der kleinen Cataleya (1) und der 21. Geburtstag von Wollny-Tochter Sarah-Jane. Und letztere hat ganz besondere Pläne für ihre Party.

Die Wollnys: Sarah-Jane macht Wodka-Wackelpudding für ihre Partygäste

Für ihre zahlreichen Gäste will Sarah-Jane eine „spezielle Götterspeise“ anrühren. Doch als Mama Silvia Wollny (55) einen Löffel probiert, verzieht sie angewidert das Gesicht. Denn Sarah-Jane hat Wodka in den Wackelpudding gemischt!

Als Mama Silvia in der Küche von dem Wodka-Wackelpudding probiert, rastet sie aus. Foto: TVNOW / RTL II

„Da ist ja Alkohol drin. Bist du eigentlich krank?“, fährt Silvia ihre Tochter an. „Ich möchte nicht, dass ihr euch betrinken tut, du und deine Freunde.“ „Nein, machen wir nicht, Mama“, lautet Sarah-Janes genervte Antwort, während sie den Wodka-Pudding zubereitet.

Silvia tobt: „Da bist du doch nach zwei Dingern schon besoffen“

Grundsätzlich habe Silvia ja nichts dagegen, wenn ihre Tochter an ihrem 21. Geburtstag mit ihren Freunden Alkohol trinkt – aber nur in Maßen. „Man sollte es wirklich nicht übertreiben“, betont die elffache Mutter. Als Sarah-Jane die hochprozentige Götterspeise in kleine Plastikbecher abfüllt, gibt Silvia Wollny deshalb vor: „Jeder darf zwei Stück und das wars. Da bist du doch nach zwei Dingern schon besoffen.“

Das sind die Wollnys:

„Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ ist eine von RTL II ausgestrahlte Pseudo-Doku

Die Sendung begleitet den Alltag der aus Neuss stammenden Großfamilie Wollny

Sie wird seit dem Jahr 2011 ausgestrahlt

„Jetzt muss ich mir von Mama zu meinem 21. Geburtstag auch noch sagen lassen: 'Übertreibs nicht mit dem Alkohol'“, bemängelt Sarah-Jane. Sie wisse, wo ihre Grenzen liegen – und zeigt Verständnis für ihre besorgte Mutter: „Es kommen viele Gäste und man sollte es wirklich nicht übertreiben.“

Ob die Geburtstagsparty so abläuft wie geplant? Sarah-Jane ist jedenfalls sehr nervös und rechnet mit wenig Schlaf vor ihrem großen Tag: „Weil einfach die Angst da ist, dass die Gäste keinen Spaß haben und das irgendwas noch schief geht.“ (at)