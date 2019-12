Die Wollnys: Mama Sylvia kocht vor Wut nach diesem Spruch

Dem Weihnachtstrubel entfliehen, kurz vor den Feiertagen nochmal Kraft tanken: Die Wollnys machen es ganz richtig und fliegen Mitte Dezember in den Urlaub.

Aber nicht alle gönnen der elffachen Mutter die heiß ersehnte Freizeit. Der fiesen Kritik einiger Fans setzt sie extrem harsche Worte entgegen, die sogar ihre Fans überraschen.

Die Wollnys auf Reise: Das passt nicht allen Fans

Am Montag postete Mama Silvia (54) bei Instagram ein Foto von sich am Flughafen. Ganz zerzaust sitzt sie da mit einem Berg aus Gepäckstücken, die dicke Winterjacke über dem Arm gelegt. „Ab in den Urlaub, bevor der Burn Out kommt“, schreibt der erschöpfte TV-Star zu dem Bild.

Ehrlich und gerade heraus, wie die Fans Silvia eben kennen. Nur leider haben sich unter ihre Fans bei Instagram auch Menschen gemischt, die ihr den Urlaub madig machen wollen. Und genau wegen denen platzt der elffachen Mutter mal so richtig der Kragen.

Silvia Wollny mit regelrechtem Wutausbruch

Kein Wunder. Schließlich fallen da doch fiese Kommentare wie „Wie wäre es mal mit RICHTIG arbeiten wie jeder normale Mensch auch“ oder „Mein erster Gedanke: Burnout vom Nichtstun?!“.

Die Wollnys auf Tour: Von Nichtstun kann keine Rede sein. Neben den familiären Verpflichtungen besuchen sie auch Charity-Events. Foto: imago images / STAR-MEDIA

Die gemeinen Bemerkungen lässt die Mutter nicht auf sich sitzen. Den miesen Kommentatoren geigt sie in Silvia-Manier mal so richtig die Meinung: „Irgendwo atmest du falsche Luft! Solltest vielleicht auch Mal in Urlaub – aber vorher nicht vergessen, arbeiten zu gehen.“

Und diese Worte sind der 54-Jährigen noch nicht deutlich genug. Wenig später pfeffert sie hinterher: „Ich sag ja, leiste das mal, was wir leisten und scheiß erst mal dahin, wo ich hin geschissen habe.“

Fans mit den besten Wünschen für Silvia und die Familie

So genau wollten die meisten Fans das zwar nicht wissen. Aber die Auszeit gönnen ihr die wohlmeinenden Follower – und die sind eindeutig in der Mehrzahl – dennoch von Herzen. Manche nehmen Silvia sogar in Schutz. „Liebe Silvia, nicht aufregen, bringt nichts. Erholt euch gut“, schreibt ein Fan.

„Hoffentlich seid ihr zu Heiligabend wieder erholt bei der Familie. Ich wünsche euch eine gute Erholung“, kommentiert ein Anderer. (vh)