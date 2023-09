„Die Wollnys“: Schockmoment vor laufender Kamera! „Ich habe Angst“

Endlich gibt es neue Folgen von „Die Wollnys“! Am Mittwochabend (13. September) erzählen Sarafina, Silvia, Estefania, Loredana und Co. neue Geschichten aus ihrem Leben. In der ersten Episode geht es unter anderem um die frisch gebackene Mama Loredana, die gemeinsam mit ihrem Freund Servet ihren ersten Sohn namens Aurelio bekommen hat.

Das RTL2-Kamerateam nimmt sogar den Moment auf, in dem Servet seinen Sohn das erste Mal in den Arm nehmen kann. Doch nach dem ersten Moment der Euphorie wird dem jungen Vater bewusst, welche Herausforderung das Elternsein mit sich bringt. „Die Wollnys“ stehen vor einer großen Aufgabe.

„Die Wollnys“: Loredana und Servet verbringen Zeit mit Sohn

Der emotionale Moment des ersten Aufeinandertreffens bewegt nicht nur die 18-jährige Mutter des kleinen Aurelios. Auch Estefania und Silvia sind dabei und scheinen sichtlich gerührt. Für die Eltern ist es dann die erste gemeinsame Nacht mit ihrem Sohnemann. Während Loredana äußerst gut geschlafen hat, hielt der Kleine seinen Papa auf Trab.

Am nächsten Morgen steht dann das erste Mal Windeln wechseln für Servet an. Eine Aufgabe, bei dem ihm förmlich die Knie schlottern. „Ich habe Angst vor dem Wickeln und so“, gesteht der junge Vater. Doch was muss, das muss. Prompt folgt das nächste große Ereignis für das junge Paar.

„Die Wollnys“: Familienzusammenführung mit Servet

Denn „Die Wollnys“ planen ein ganz besonderes Treffen mit der Familie von Servet. Dieses Vorhaben soll sich als schwieriger herausstellen als gedacht. Denn nicht nur Loredana hat eine Großfamilie. Auch ihr Verlobter hat zahlreiche Verwandte. Außerdem hofft die 18-Jährige, dass ihre Mutter nichts Peinliches sagt. Mal sehen, wie das wohl laufen wird.

Die neuen Folgen von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie„ kommen ab dem 13. September 2023 und laufen dann immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL2.