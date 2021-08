„Die Toten Hosen“ tragen Trauer: „Wir sind geschockt und traurig“

Es sind bewegende Zeilen, die „Die Toten Hosen“ auf ihrer Instagram-Seite veröffentlichten. Es sind Worte über den Tod eines nahestehenden Menschen.

Ein enger Freund der Band ist verstorben und „Die Toten Hosen“ tragen Trauer.

„Die Toten Hosen“ in Trauer: „Wir sind geschockt und traurig“

Auf Instagram schreibt die Band: „Wir sind geschockt und traurig über den Tod unseres Freundes Enrique 'Pil' Chalar, der gestern plötzlich in seiner Wohnung in Lima verstorben ist. Mit Pil verband uns eine besondere Freundschaft.“

Das sind die Toten Hosen:

Die Band wurde 1982 in Düsseldorf gegründet

Sie haben bislang 18 Studioalben, sieben Konzertalben und sieben Kompilationen veröffentlicht

Die Band spielte unter dem Pseudonym „Die roten Rosen“ auch Weihnachtslieder

Die Band spielt immer wieder riesige Tourneen

Auch 2022 soll es wieder Konzerte geben

Die Tickets sind stets in Windeseile ausverkauft

Die Hosen traten bereits mehrfach mit Enrique 'Pil' Chalar zusammen auf. Er war Sänger der legendären argentinischen Bands „Los Violadores“ und „Pilsen“.

„Die Toten Hosen“: „Er war ein Pionier des Punk“

Die Band weiter: „Anfang der 1990er Jahre machte Pil unsere Musik in Argentinien bekannt und hat dadurch zu unserer wunderbaren Geschichte mit diesem Land wesentlich beigetragen. Er war ein Pionier des Punk und der alternativen Musik in spanischer Sprache, durch seine Lieder und Texte inspirierte er Generationen von Bands in Argentinien und ganz Lateinamerika. Wir bewundern den Mut von ihm und seinen Mitstreitern, schon während der Militärdiktatur unter größten persönlichen Gefahren als Punkband aufgetreten zu sein.“

Das war Enrique Chalar:

Enrique Chalar wurde am 1. Februar 1959 in Buenos Aires, Argentinien geboren

Er verstarb am 13. August 2021 im Alter von 62 Jahren

Er war Frontmann der Bands „Los Violadores“ und „Pilsen“

Pil sei ein „loyaler Freund“ gewesen, so die Hosen. Und das „in Momenten der Euphorie genauso wie in schwierigen Zeiten“.

Zum Schluss wenden sie „Die Toten Hosen“ noch an Pil selbst. „Adios amigo, wir werden dich vermissen, aber in unseren Herzen und in deiner Musik wirst du weiterleben! Gracias por todo, danke für deine Freundschaft, für deine Musik und die vielen großartigen Momente, die wir mit dir erleben durften“, so die Band.