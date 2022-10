„Die Reimanns“: Manu nimmt Abschied – „Ich hasse das“

Es waren wunderbare Nachrichten, die die Fans der Kabel-1-Kultfamilie „Die Reimanns“ zum Start der neuen Staffel erreichten. Tochter Janina schenkte ihren Eltern Konny und Manu Reimann deren viertes Enkelkind. Problem nur, die kleine Ayla lebt nicht etwa wie Oma und Opa auf Hawaii, sondern im weit entfernten Portland.

Doch einer stolzen Oma ist kein Weg zu weit. Also setzte sich Manu Reimann in der neuen Folge der „Reimanns“, die Kabel 1 am Sonntagabend (16. Oktober 2022) zeigt, ins Flugzeug und besuchte die Kleine.

Manu Reimann besucht Enkelin Ayla

Ein Besuch voller Freude, aber auch einer mit Tränen, wie sich am Ende herausstellen sollte. Doch beginnen wir von vorne. Mit einer traditionellen Blumenkette im Gepäck begrüßte Manu im verregneten Portland das neue Familienmitglied.

Ein emotionaler Moment für die 54-jährige Auswanderin. Aber auch einer, der ihr wieder deutlich macht, wie wenig sie eigentlich von ihren Enkelkindern hat. Schließlich besuchen Manu und Konny die Kinder lediglich alle sechs Monate. 4.000 Kilometer Distanz lassen sich halt so schnell nicht überbrücken.

Das merkt die stolze Großmutter auch beim gemeinsamen Spiel mit Enkel Charly, dem ersten Kind von Janina und Coleman. „Wenn Charly dann halt hierhin rennt und dahin rennt, Verstecken spielen will, Ball spielen will, dann rennt man halt immer hinterher und macht das. Man hat ja nur ein paar Tage im Prinzip und dann reist man ja schon wieder ab“, kommen Manu die Tränen.

Und so ist es wenig überraschend, dass auch beim Abschied bittere Tränen fließen. „Jetzt ist es wieder Zeit, nach Hause zu fliegen und tschüss zu sagen. Ich hasse das. Ich mache das wirklich nicht gerne, das kann jeder nachvollziehen, der vielleicht auch ein bisschen weiter weg wohnt von seinen Enkeln. Das ist immer schwer, tschüss zu sagen. Aber man sieht sich ja wieder“, so die 54-Jährige mit tränenerstickter Stimme.