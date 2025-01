Die Reimanns: Neujahrs-Überraschung – „Na, das passt ja“

Sie sind ein Brauch, gefühlt so alt wie die Menschheit selbst: gute Vorsätze für das Neue Jahr. Ob weniger Alkohol, mehr Sport, oder der Verzicht auf Zigaretten … jedes Jahr aufs Neue nehmen sich die Menschen gewisse Dinge vor und merken am Ende eben jenes Jahres, dass sie davon nur bedingt viel auch wirklich durchgesetzt haben. Ob das auch bei den Reimanns so ist?

Vor allem Manu Reimann ist ja eine echte Gesundheits-Kanone. Das Thema liegt der Auswanderin sehr am Herzen. Und so ist es auch nicht überraschend, dass die Gesundheitsthematik auch zu Beginn des Jahres 2025 bei der Wahl-Amerikanerin ein großes Thema zu sein scheint. Wie blöd nur, dass ausgerechnet das Schicksal ihr dabei einen Strich durch die Rechnung machen will. Doch beginnen wir von vorne.

Manu Reimann hat große Pläne für 2025

In ihrer Instagram-Story hatte Manu Reimann nämlich einen Zufallsgenerator geteilt. Mit Hilfe dieses Programmes sollten ihre Follower herausfinden können, womit das Jahr 2025 sie denn wohl beschenken würde.

Ob Stärke, Hoffnung, Geld, Erfolg … da war einiges dabei. Auch Manu hatte diesen Generator angeworfen, um herauszufinden, was denn wohl im Neuen Jahr auf sie wartet … blöderweise war es aber nicht etwa Hoffnung, Nähe oder etwa Sex. Nein, Manu erwischte ausgerechnet „Schokolade“. Wie unpassend, fand auch die Auswanderin.

Manu Reimann kann’s nicht glauben

„Mein Screenshot aus meiner Story vor ein paar Minuten. Heute habe ich mein jährliches Detox gestartet. Na, das passt ja“, schreibt die 56-Jährige dezent fassungslos. Aber gut, wenn das Schicksal es so will…

Die Fans der Reimanns jedenfalls stehen fest an der Seite der Auswanderer. Da wird wohl auch eine Tafel Schokolade mehr oder weniger nichts ändern. Und so bleibt nur zu hoffen, dass Konny und Manu auch in diesem Jahr wieder mit neuen Folgen an den Start gehen werden. Das dürfte ihre treuen Anhänger wohl noch mehr freuen, als die süße Naschspeise.