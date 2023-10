Die Reimanns: Konny sorgt für Aufreger in Liveshow – „Menschenverdummung!“

Das hat gesessen! Am Freitagabend (20. Oktober) war Konny Reimann zu Gast in der „NDR-Talk Show“ und sorgte mit einer Aussage für reichlich Wirbel im TV.

In seiner Doku „Die Reimanns“ nimmt Konny bekanntlich auch kein Blatt vor den Mund, wurde mit seiner Art schon in Formaten wie „Goodbye Deutschland“ zum absoluten Kult-Darsteller.

Und auch jetzt im NDR blieb sich der „Reimanns“-Star treu und haute ungefiltert raus, was ihm durch den Kopf ging.

Die Reimanns: Konny sorgt für Aufreger

2004 wanderte der heute 68-Jährige mit seiner Family in die USA aus, lebt dort nach diversen Umzügen nun auf Hawaii – weit weg von seiner Heimat Hamburg.

+++ Die Reimanns: Manu und Konny geraten in Show aneinander – „Noch nie bewiesen“ +++

Als es in der NDR-Liveshow um die neue „Tagesthemen“-Moderatorin Jessy Wellmer ging (hier mehr dazu>>>) , nahm der Talk-Abend eine plötzliche Wende. Wellmer sprach gegenüber Moderatorin Bettina Tietjen über ihren neuen Job und damit einher über die Schwierigkeit, bekannte Politiker zu interviewen. Für Tietjen war das die perfekte Überleitung zu Wahl-Amerikaner Konny Reimann. Denn bei Politiker-Interviews sei man in den USA ja sehr erfahren, so Tietjen.

Mit der Reaktion des „Die Reimanns“-Stars rechnete sie aber nicht.

Denn der 68-Jährige sagte mürrisch: „Wir gucken sowas nicht.“ Und meinte damit Nachrichtenformate. „Wir gucken weder Nachrichten noch einen anderen Blödsinn“, schimpfte Konny Reimann weiter. Für ihn aus gutem Grund: „Das ist doch Menschenverdummung!“

Hier mehr Themen für dich:

Schließlich bemerkte Konny Reimann aber offenbar, was er da in Gegenwart von Nachrichten-Sprecherin Jessy Wellmer vom Tisch ließ und korrigierte sich schnell: „Was in Amerika läuft, Entschuldigung.“

Die „Tagesthemen“-Moderatorin konnte daraufhin nur lächeln und es mit Humor nehmen. Doch vergessen wird sie die Aussagen des „Reimanns“-Stars sicher nicht so schnell.