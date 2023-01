„Die Reimanns“: USA-Trip beendet – unglaublich, was sie Zuhause erwartet

Einmal quer durch die USA. Diesen Traum hatte Konny Reimann schon lange. Nun konnte er ihn sich endlich erfüllen. In einem riesigen Wohnmobil reisten die Reimanns einmal quer durch das Land der unbegrenzten Möglichkeiten.

Konny und Manu besuchten die weltberühmten Niagarafälle, schauten sich Chicago von oben an, balancierten auf einem fliegenden Flugzeug und ließen sich in die Kunst der Rum-Herstellung einweihen. Doch auch für Globetrotter wie die Reimanns gilt: Zuhause ist es doch immer noch am schönsten.

Die Reimanns dürfen sich nach USA-Reise auf Nachwuchs freuen

Besonders, wenn man in einem solchen Idyll leben darf, wie es Konny und Manu auf Hawaii tun. Ein riesiges Haus umgeben von tropischen Pflanzen. Ein großer Pool. Sonnenschein von morgens bis abends. So kann man es aushalten.

Doch auch wenn die Kinder mittlerweile aus dem Haus sind, hegt Manu Reimann noch immer Muttergefühle. Dementsprechend groß war die Freude auch, als sich nach dem Urlaub Nachwuchs bei den Reimanns ankündigte. Nein, natürlich ist nicht Manu schwanger. Ihre Hühner haben kleine Küken zur Welt gebracht.

„Nachwuchs bei den Reimanns“, schreibt Manu zu einem kurzen Video, das fünf fröhliche Küken zeigt, die auf dem Rasen herumtollen. Ach wie süß. Die Abenteuer der Reimanns auf ihrer USA-Reise zeigt Kabel 1 übrigens noch bis zum 5. Februar jeden Sonntag um 20.15 Uhr. Vorab können die ganz Ungeduldigen die Folgen aber schon auf Joyn anschauen. Der Bezahldienst kostet 6,99 Euro im Monat.

In der Folge am Sonntag zieht es die Reimanns nach Chicago. Dort packt Konny der Kaufrausch. Dabei wollte der 67-Jährige doch eigentlich nur seine Cowboystiefel neu besohlen lassen. Schließlich wartet kurz darauf der wilde Westen auf die Kultauswanderer aus Norddeutschland. Wir sind auf jeden Fall schon einmal gespannt.