Die Reimanns: Manu Reimann spricht Klartext – „Nicht immer alles glauben“

Wann kommen endlich wieder neue Folgen von „Die Reimanns“? Diese Frage stellen sich wohl die meisten Fans der sympathischen Auswanderer-Familie.

Nun gibt es endlich Neuigkeiten bezüglich der Terminierung, wie Manu Reimann auf ihrem Instagramkanal verrät. „Aloha und Howdy ... wir sind auf einem Road-Trip für unsere neuen Herbst-Folgen“, schreibt der „Die Reimanns“-Star da.

Die Reimanns: Manu Reimann reagiert auf Fan-Frage

Die Fans müssen sich also noch bis Herbst gedulden. Doch ein wenig Kontakt haben sie ja noch zu Manu, Konny und Co. Auf Instagram beantwortet Manu Reimann nämlich immer mal wieder die Fragen ihrer Fans.

----------------------------------

Das ist die Kult-Familie die Reimanns:

2004 zogen die Reimanns von Hamburg nach Texas (USA) um – dank einer gewonnenen Green Card

bei „Goodbye Deutschland – Die Auswanderer“ (Vox) wurde ihr neues Leben mit der Kamera begleitet

traten danach in zahlreichen Talkshows auf

2013 startete die erste Staffel ihrer Doku-Soap bei RTL2

2016 zogen sie auf die hawaiianische Insel Oʻahu

Die Fans warten sehnlich auf neue Folgen

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

--------------------------

So auch die eines Fans, der folgende Nachfrage an die 52-Jährige hatte: „Hallo Manuela. Zieht ihr wieder nach Deutschland? Hatte mal im Internet gestanden. Dass ihr aus Hawaii wieder wegzieht.“

------------

Mehr Auswanderer-Geschichten:

„Goodbye Deutschland“: Große Sorgen bei Caro und Andreas Robens

Goodbye Deutschland: Danni Büchner am Ende – wegen dieses Gesprächs

------------

Kann das stimmen? Nein, wie Manu Reimann schnell erklärt, um dann Klartext zu sprechen: „Bitte nicht immer alles glauben!“

Die Reimanns: Was sehen wir denn da hinter Manu Reimann?

So schnell werden die Reimanns also nicht wieder ihre Zelte in Deutschland aufschlagen. Warum auch? Schließlich gibt es in ihrer Wahlheimat Hawaii Außergewöhnliches zu beobachten. So teilte Manu Reimann vor einigen Wochen ein Foto bei Instagram, dessen Hintergrund eine ganz besondere Überraschung darbot. Was das war, kannst du hier nachlesen.