„Die Reimanns“: Bei den Dreharbeiten bricht plötzlich Panik aus – „Scheiße“

Seit vielen Jahren lassen sich „Die Reimanns“ bei ihren USA-Abenteuern von einem Kamera-Team begleiten. Und für alle Fans von Konny und Manu gibt es jetzt gute Nachrichten: Seit Sonntagabend (19. November) läuft eine neue Staffel auf Kabel1. Bei den Dreharbeiten zu den Folgen kam es zu einer brenzligen Situation.

„Die Reimanns“ sind echte Abenteurer und lassen sich eigentlich kaum aus der Ruhe bringen. Doch bei dieser Situation brach plötzlich Panik am Set aus: Konny will einen Baum fällen – und das geht beinah schief! Doch warum muss der Baum überhaupt entfernt werden? Die Antwortet: Wegen den heftigen Stürmen, die immer wieder auf Hawaii toben!

+++Die Reimanns: Manu plant große Veränderung – die Idee kam in Deutschland+++

Baumfällung ging bereits vor Jahren schief

„Letzte Nacht hatten wir ja diesen Sturm hier und so viel Regen. Also einer, nicht von unseren Bäumen, aber von seinen (Konnys Nachbar, Anm. d. Red.) Bäumen, der aber ziemlich dicht bei uns an der Grenze ist, ist umgefallen und bei ihm auf das Auto geknallt und er hat gefragt, ob wir nicht vielleicht mal was wegen die großen Bäumen machen“, erklärt Konny gegenüber Manu. „Weil wenn die fallen, dann entweder bei uns oder bei ihnen auf das Haus. Und du weißt ja, wenn hier so etwas passiert, dann wirst du ja verklagt bis in die Steinzeit.“

+++Die Reimanns reisen nach Frankreich: „Mit einmal gab das einen Knall“+++

Doch dass so eine Bäum-Fällung nicht ganz ungefährlich werden würde, war bereits im Vorfeld klar: Immerhin sind die Bäume vor Konnys und Manus Tür bis zu 20 Meter hoch! Vor ein paar Jahre ging bei den Reimanns bereits eine Fäll-Aktion schief. Damals kippte der Baum einfach auf die falsche Seite, beschädigte eine Stromleitung.

Plötzlich kommt es zu einem hektischen Moment

Trotzdem setzt Konny sein Vorhaben in die Tat um: Hinter seinem Haus will er einen Baum fällen. Er setzt die Kettensäge an – und dann nimmt das Unheil seinen Lauf: „Der fällt, der fällt, der fällt“, ruft Manu ihm entgegen. Sie befindet sich während Konnys Säge-Arbeiten am Haus. Der Baum fällt, Konny rennt weg.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich:

Und während der Baum gerade umfällt, bricht Panik bei Manu aus: „Scheiße. Die Tür ist zu.“ Und dann liegt der Baum auch schon auf der Erde. Manu kann sich in letzter Sekunde in Sicherheit bringen. Ein Glück, dass noch einmal alles gut gegangen ist.