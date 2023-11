Die Passion: RTL-Zuschauer munkeln – ER wäre der perfekte Jesus

Es wird also wirklich wahr. Ein Wunder, kurz vor Weihnachten. Wie RTL am Montag bekannt gab, wird „Die Passion“ nach dem riesigen Erfolg im Jahr 2022 in Essen im kommenden Jahr in Kassel stattfinden. Eine Nachricht, die nicht nur gläubige Christen, sondern auch frenetische Fernsehzuschauer in Jubel und Hosianna-Rufe ausbrechen ließ.

Doch wer wird im kommenden Jahr den Jesus geben, wer den Judas und mit welchen Liedern werden uns die Stars beglücken? Alles Fragen, die RTL noch nicht beantwortetet hatte. Einzig die Rolle des Erzählers wurde schon der Öffentlichkeit präsentiert. So darf Schauspieler und Umweltaktivist Hannes Jaenicke den RTL-Zuschauern „Die Passion“ näherbringen.

„Die Passion 2024“: Wer wird Jesus?

Und wenn RTL schon nicht mehr verrät, wird zumindest im Netz schon einmal fleißig darüber gefachsimpelt, wer denn die wichtigsten Rollen der „größten Geschichte aller Zeiten“ einnehmen darf.

Allen voran natürlich durch Podcasterin und „Die Passion“-Superfan Anja Rützel. „Ich habe sehr viele Gedanken und Castingvorschläge dazu, hit me up RTL“, schreibt die TV-Kennerin bei „X“ (vormals „Twitter“). Und weiter: „Tom Kaulitz als Jesus, Bill Kaulitz als Judas, Heidi Klum als Gottesmutter Maria UND Maria Magdalena (ja, das sind zwei verschiedene, ihr Heiden) WIE GEIL WÄRE ES BITTE. Als Apostel: Gigi Birofio, Susanne Daubner, Giovanni Zarrella, Helena Fürst, Amira Pocher, Maurice aus dem Sommerhaus, Shaham von Brosis, Bea Fiedler, Moritz Sachs, Roberto Blanco, Oliver Masucci, Gedeon Burkhard.“

Tom Kaulitz als Jesus?

Ein Traum-Cast. Vor allem müsste sich Tom kaum verkleiden. Doch es gibt noch weitere Vorschläge für die Hauptrolle. Komiker Martin Schneider wird beispielsweise noch genannt. Ebenfalls hoch im Kurs: „Goodbye Deutschland“-Star Danni Büchner als Mutter Maria.

Wer es am Ende auch wird … eines dürfte schon jetzt klar sein. Es wird wieder ein TV-Spektakel der ganz besonderen Art. Ostern 2024 – wir können es schon jetzt kaum noch erwarten.