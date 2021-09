Die Draufgänger: Traurige Entscheidung – „Ist keinem leichtgefallen“

Traurige Nachrichten von der Band „Die Draufgänger“.

Sängerin Katharina Weiß wird die österreichische Volksband verlassen. Das teilten „Die Draufgänger“ am Freitag bei Instagram mit.

Die Draufgänger: Sängerin Kathi steigt aus – aus diesen Gründen

„Nach langem Überlegen hat Kathi den Entschluss getroffen, dass sie bei uns aussteigen wird. Die Entscheidung ist keinem leichtgefallen“, schreiben „Die Draufgänger“ bei Instagram. Dazu gibt es ein Video, in dem die Sängerin ihre Gründe erklärt.

Katharina Weiß hört auf. Foto: imago images/Future Image

„Ich muss euch jetzt schweren Herzen sagen, dass einige von euch Recht hatten, denn ich werde die Band verlassen“, beginnt Katharina Weiß und weiter: „Es ist niemanden leichtgefallen, es ist mir am schwersten gefallen.“

Das sind „Die Draufgänger“:

Die Draufgänger gibt es seit 2001, damals als Jugendband

2016 gelang ihnen mit dem Song "Die Hektar" der Durchbruch

Sind regelmäßig bei den Schlagershows zu Gast

Gesang und weitere Instrumente: Albert-Mario Lampel

Gesang und weitere Instrumente: Rudi Haberl

Gesang: Kathraina Weiß

Schlagzeug: Rene Wohlgemuth

Posaune, Alphorn, E-Bass und Keybord: Robert Wolf

Die 28-Jährige ist wieder in ihrem Beruf als Kindergartenpädagogin aktiv. „Ich habe gemerkt, wie sehr mir das gefehlt hat. Mir geben die Kinder so viel Kraft. Es ist mir erst jetzt wieder bewusst geworden, wie sehr ich das vermisse und wie sehr ich das brauche“, so Weiß.

Außerdem hat sie einen großen Wunsch. Aufgrund des engen Terminplans mit der Band, habe sie kaum Zeit gehabt für längere Reisen außerhalb des deutschsprachigen Raums. Das möchte sie in Zukunft angehen.

So geht es weiter für „Die Draufgänger“

Bei den anstehenden Konzerten wird Katharina allerdings noch mit auf der Bühne stehen. Für die Fans von „Die Draufgänger“ ist es die letzte Chance die Band in ihrer jetzigen Form nochmal zu sehen.

Zur Zukunft verkündete die Band: „Wie es nach dem Ausstieg von Kathi weitergeht, erfahrt ihr in den nächsten Tage/Wochen. Wir sind zwar traurig über Kathis Entschluss, freuen uns aber trotzdem schon sehr auf die Zukunft, es warten nämlich schon viele tolle News auf euch!“ (fs)