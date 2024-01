Die Bachelors: Tränen und Geständnis beim Einzeldate – „Kriege ich schlechte Laune“

Lasst die Spiele beginnen – nach einem einzigartigen Einstieg taucht die zweite Folge von „Die Bachelors“ unmittelbar ins dramatische Geschehen ein. Hierbei dürfen Lästereien, Eifersuchtsszenen und ein überdurchschnittlich intensiver Konkurrenzkampf nicht fehlen.

In der neuesten Folge der RTL-Datingshow muss sich ein Bachelor von einer der Damen trennen – und das ganz unfreiwillig! Warum sie nun die Seiten wechselt…

Kaum haben die Frauen ihre luxuriöse Villa bezogen, dürfen sich bereits zwei von ihnen auf die allerersten Dates freuen. So erhält Leonie eine Einladung von Sebastian zu einem Yachtausflug, während Dennis und Rebecca per Hubschrauber zu einem Rundflug über Kapstadt aufbrechen. Dabei wird es sehr schnell, sehr emotional: Denn der 30-Jährige erzählt ihr von seinem inzwischen verstorbenen Großvater, der gleichzeitig sein bester Freund war. „Ja, ich glaube, der sieht mir gerade zu und ist sehr stolz auf mich.“, gesteht er unter Tränen.

Auch Sebastian, dem zweiten Rosenkavalier, und seiner Auserwählten Leonie scheinen schnell auf einer Wellenlänge zu sein. „Der Gedanke, sie zu küssen, war zu oft in meinem Kopf“, schmunzelt der Hamburger. Doch vergebens – schließlich sei es dafür noch viel zu früh.

„Die Bachelors“: SIE wechselt ihr Team

Zurück in der Frauenvilla warten die anderen Damen bereits sehnsüchtig auf weitere Details der Einzeldates. Doch wird klar, dass sich nicht alle für die beiden Auserwählten freuen. „Wenn ich ihr ins Gesicht gucke, kriege ich schlechte Laune“, verrät zum Beispiel Mitstreiterin Laura S. Derweil wird sich auch in der Männervilla ausgetauscht. Dabei geraten die TV-Kollegen ins Schwärmen. „Ich finde es super, dass ich mich mit Dennis so gut austauschen kann. Das ist viel wert“, freut sich Sebastian.

Am Ende jeder Sendung werden wieder Rosen verteilt. Doch in dieser Runde wechselt eine Kandidatin kurzerhand die Teams. Laura S. – eigentlich im Team Sebastian – führt ein Gespräch mit Dennis, das für sie alles verändert: „Dennis finde ich sehr extrovertiert, sehr lustig, und da habe ich direkt so eine sexuelle Anziehung gespürt“ Und sie fährt fort: „Ich habe das Team gewechselt!“

Ist damit der offizielle Startschuss für einen Konkurrenzkampf unter den Männern gefallen? Eine neue Folge von „Die Bachelors“ ist immer mittwochs um 20:15 Uhr auf RTL zu sehen oder bereits vorab auf RTL Plus abrufbar.