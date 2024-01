„Designated Survivor“-Star (†42) tot: Er hielt seine Krankheit bis zum Tod geheim

Auf diesen traurigen Todesfall war niemand vorbereitet…

Mit nur 42 Jahren starb Netflix-Star Adan Canto am 8. Januar 2024 an den Folgen einer Bilddarmkrebs-Erkrankung. Seine Agentin Jennifer Allen bestätige das gegenüber „The Associated Press“. Ihr zufolge hatte „Designated Survivor“-Darsteller Canto seine Krankheit bis zu seinem Tod geheim gehalten.

„Designated Survivor“-Star stirbt mit 42 Jahren

Adan Canto, geboren 5. Dezember 1981 in Ciudad Acuña (Mexiko) in Mexiko, wollte ursprünglich als Songwriter arbeiten. Doch dann führte ihn sein Weg zum Schauspiel, 2009 feierte er sein TV-Debüt. In den USA sah man in erstmals 2013 an der Seite von Hollywood-Star Kevin Bacon in der Serie „The Following“.

Einem breiteren Publikum wurde er aber durch die Serie „Designated Survivor“ (2016-2019) bekannt, die bei uns in Deutschland auf Netflix zu sehen ist. Darin wird Kiefer Sutherland als Thomas Kirkman nach einem Anschlag urplötzlich als einziger Überlebender des US-Parlaments zum Präsident ernannt. Adan Canto spielt seinen treuen Freund und Berater Aaron Shore.

Ehe Kiefer Sutherland trauert

Auf Instagram postete Adan Cantos Ehe Frau Stephanie ein Foto von sich und ihrem Mann, wie sie beide in die Kamera lächeln. Unter einem Bibelvers schreibt sie: „Für immer mein Schatz Adan, sehe dich bald wieder.“

Auch sein „Designated Surivor“-Kollege Kiefer Sutherland („24“) trauert um seinen viel zu früh verstorbenen Kollegen: „Es scheint, dass ich in letzter Zeit zu viele Beiträge wie diesen verfassen musste, aber ich bin untröstlich über den Verlust von Adan Canto. Er war ein so wunderbarer Geist. Als Schauspieler war sein Wunsch, gut zu sein, großartig zu sein und noch besser zu werden, wirklich beeindruckend, und wir werden ihn sehr vermissen. Ich bin auch untröstlich über den Verlust seiner Frau Steph und seiner beiden kleinen Kinder. Adan, mögest du in Frieden ruhen.“

Die drei Staffeln von „Designated Survivor“ sind nach wie vor auf Netflix abrufbar.