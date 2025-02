Überraschung bei „Der Quiz-Champion“ – ZDF verkündet TV-Hammer

„Der Quiz-Champion“ sorgt bereits seit 2012 für jede Menge Rate-Spaß in den deutschen Wohnzimmern. Das Konzept, so einfach, wie genial. An der Seite von Johannes B-Kerner müssen sich die Kandidaten gegen fünf prominente Experten beweisen, um den Titel „Quiz-Champion“ und einen satten sechsstelligen Betrag zu ergattern. Doch das ZDF plant nun eine aufregende Veränderung.

In einem neuen Format treten Kandidaten aus verschiedenen Bundesländern gegeneinander an. Die Bundesländer-Specials werden am 22. und 29. März zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr über die Bildschirme flimmern.

ZDF: Quiz-Beben bei „Der Quiz-Champion“

Jede Folge wird von einem Kandidaten aus einem Bundesland bestritten, der sich in einer Schnellwissensrunde und anschließenden Wissensduellen gegen prominente Experten behaupten muss. Unter den Experten sind bekannte Persönlichkeiten wie Axel Milberg für Literatur und Sprache sowie Wigald Boning für Erdkunde. Der Gewinner dieser zwei Folgen kann sich über ein Preisgeld von 100.000 Euro freuen. Sollte es mehrere erfolgreiche Kandidaten geben, entscheidet ein Stechen im Finale über den Sieger.

Zusätzlich hat das ZDF ein weiteres spannendes Projekt mit dem Titel „Besseresser goes Schule – Lege packt’s an“ angekündigt. In dieser Sendung untersucht der Lebensmittelentwickler Sebastian Lege die Qualität des Schulessens in Deutschland. Ziel ist es, Missstände aufzudecken und pragmatische Lösungen für gesündere und schmackhaftere Mahlzeiten für Schüler zu finden.

Interessierte Schüler, Eltern, Schulen, Caterer und Köche sind eingeladen, sich für das Format zu bewerben. Produziert wird die Sendung von Story House Productions und die Ausstrahlung ist für den Herbst geplant.