Thomas Heinze und Stephanie Stumph: Kurz nach „Der Alte“ geht die Nachricht rum

Sie sind DAS Ermittlerduo des ZDF: Annabelle Lorenz (gespielt von Stephanie Stumph) und Caspar Bergmann (gespielt von Thomas Heinze). Seit 2015 beziehungsweise 2023 ermitteln die beiden in der Kult-Krimireihe „Der Alte“.

Und auch am Freitagabend waren Stumph und Heinze wieder im ZDF zu sehen. In „Der Alte: Exit“ ermittelte das Duo im Fall Esteban Guiterez. Der Chefentwickler beim Tech-Start-up „Neeble“ wurde erschlagen in einem Serverraum gefunden. Brisant: Die Umstände legten nahe, dass der Computer-Experte im Affekt getötet wurde, und das auch noch von einem Täter, den er sehr gut kannte.

Thomas Heinze und Stephanie Stumph mit starken Quoten

Und so entwickelte sich ein brisanter Krimi, der bei den Zuschauern extrem gut ankam. Das jedenfalls ließ die Quoten-Nachricht vermuten, die kurz nach Ausstrahlung des neuen Teils von „Der Alte“ herumging.

Ordentliche 5,29 Millionen Menschen wollten den Krimi am Freitagabend um 20.15 sehen, wie die Zahlen des Branchenmagazins „DWDL“ zeigen. Ein Marktanteil im Gesamtpublikum von 21,4 Prozent. Damit konnte sich „Der Alte“ klar von der Primetime-Konkurrenz absetzen. Die ARD-Verfilmung „Praxis mit Meerblick: Kleine Wunder“ beispielsweise schaffte es gerade einmal, 4,16 Millionen Menschen vor die TV-Geräte zu locken. Ein Marktanteil von 16,8 Prozent. Noch schlechter schnitt beim Gesamtpublikum die RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ ab. Nur 3,18 Millionen Menschen wollten zusehen. Eine Quote von 14,8 Prozent.

Anders sah das bei den jungen Zuschauern aus. Lediglich 0,28 Millionen der 14- bis 49-Jährigen schalteten ein. Ein Marktanteil von 6,4 Prozent. Anders sah das bei „Let’s Dance“ aus. 0,72 Millionen Menschen bedeuteten 17,5 Prozent und damit den Tagessieg um 20.15 Uhr. Stark dagegen bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern die ZDF-Satire-Sendung „Heute Show“. 0,71 Millionen wollten Oliver Welke um 22.30 Uhr zuschauen und verschafften dem Zweiten Deutschen Fernsehen einen Marktanteil von 18 Prozent, so „DWDL“.