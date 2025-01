„Das perfekte Dinner“ in Düsseldorf: Fans fassungslos – „Geht gar nicht“

Wer hat den perfekten Geschmack – und wer sorgt für die größten Diskussionen? Die beliebte Vox-Kochshow „Das perfekte Dinner“ bietet nicht nur kulinarische Höhepunkte, sondern auch jede Menge Zündstoff! In dieser Woche kämpfen fünf Power-Frauen in Düsseldorf um den Titel der Dinner-Queen und ein ordentliches Preisgeld.

Doch an Tag 3 geriet Kandidatin Iga ins Kreuzfeuer – und das hatte nichts mit ihrem Menü zu tun.

„Das perfekte Dinner“: Kampf um die Krone beginnt

Fünf Ladys kämpfen aktuell in der Rhein-Metropole Düsseldorf bei „Das perfekte Dinner“ um die Krone. Iga, die an Tag 3 (15. Januar) ihre Dinner-Party schmiss, sorgte mit ihrem italienisch-französischen Menü eigentlich für Begeisterung: Parmigiana di Melanzane, Bœuf bourguignon und Pavlova – da lief den Gästen das Wasser im Mund zusammen. Doch es war nicht der Selleriepüree oder die Anrichtung des Menüs, was die Zuschauer zum Kochen brachte.

Nein, es war ein ganz anderes Thema!

„Das perfekte Dinner“: Zuschauer auf 180

Tatsächlich sorgten Igas offene Haare für dicke Luft! Auf Instagram zeigt ein Bild die Kandidatin mit wehender Mähne in der Küche. Daraufhin platzt einem Fan förmlich der Kragen: „Kann man sich die Haare nicht beim Kochen zubinden? Geht gar nicht!“ Tatsächlich ein Fauxpas, der in der Sterneküche für hochgezogene Augenbrauen sorgen würde.

Während manche Zuschauer die Frisuren-Frage zum heißen Diskussionsthema machen, bleiben andere entspannt. Sie konzentrieren sich auf das Wesentliche: Das Essen. „Alles sehr stilvoll, mit Brot und Butter zum Start und ein mega schöner Tisch! Iga hat richtig Geschmack,“ schwärmt ein Fan. Ein anderer lässt sogar die Punkte sprechen: „40 Punkte von mir!“

Am Ende des Abends bleibt die Frage: Können ein paar offene Haare wirklich einen Strich durch die Dinner-Rechnung machen? Dies zeigt sich in der kompletten Folge in der RTL+-Mediathek. Eins ist jedenfalls sicher: „Das perfekte Dinner“ serviert nicht nur leckeres Essen, sondern auch jede Menge Gesprächsstoff.