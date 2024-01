„Das perfekte Dinner“: Fans entsetzt – „Sowas gehört sich einfach nicht!“

Es ist Finaltag in Berlin, und „Das perfekte Dinner“ wird am Freitag (19. Januar 2024) von Josipa aufgetischt. Die 34-jährige vereint mehrere Kulturen, denn sie stammt aus einer kroatisch-türkischen Familie, ist aber in Deutschland aufgewachsen.

Ihre vier Gäste dürfen sich auf ein Multikulti-Menü freuen, das sehr traditionell geprägt ist. Balkan trifft auf Bosporus – es soll richtig aromatische Crossover-Familienküche geben.

Food-Overkill beim „Perfekten Dinner“: „Die Hälfte hätte auch gereicht“

Josipa liebt es, für andere zu kochen. Auf einen Sieg spekuliert sie nicht, aber sie erhofft sich auf einen schönen Abend mit netten Leuten. Auf ihrer „Kleinen Reise durch zwei Kulturen“ gibt es:

Vorspeise: Meze

Hauptspeise: Peka (Kalbsfleich mit Ofenkartoffeln)

Nachspeise: Zweierlei Süßes (Feigen-Walnuss Eis und Engelshaar)

Meza oder Mezze sind kleine pikante Vorspeisen, die zum Teilen mit Brot auf den Tisch gestellt werden. Josipa serviert Unmengen davon, so ist es in Kroatien üblich. Zopfkäse, Wurstplatten, Börek, Schinken, Oliven, Humus und zahlreiche verschiedene Pasten. Die vielen Schälchen passen kaum noch auf den Tisch. Matze ist absolut überfordert: „Die Hälfte hätte vollkommen gelangt.“

++ „Das perfekte Dinner“ in Dortmund – Zuschauern platzt der Kragen ++

Bevor Josipa den Hauptgang serviert, geht Piran seinem größten Hobby nach. Fans von „Das perfekte Dinner“ sind absolut entsetzt. Warum geht es?

Unmögliches Verhalten – Fans empört: „Sowas gehört sich nicht!“

Der 35-jährige Unternehmer hat sich in der Runde schon einen Namen als „Kühlschrank Boy“ erarbeitet. Kein Gerät ist vor ihm sicher, Piran will immer wissen, was seine Gastgeber darin verstauen. Also schleicht er sich in die Küche lässt sich von Josipa alles zeigen. Das kommt bei Freunden vom „Perfekten Dinner“ gar nicht gut an, folgt man den Posts auf Instagram:

„Wie kommt man auf die Idee, in fremde Kühlschränke zu schauen? Gehört sich nicht. Sowas lernt man in der Elternstube…unmöglich!“

„Das ist frech, das geht den doch gar nichts an!“

„Ich finde es unanständig und auch bissl anmaßend, dass er in die Kühlschränke schaut.“

„Ich gucke auch immer gerne, was die Leute im Supermarkt so einkaufen. Ich würde mir aber nie erlauben, einfach bei jemanden privat zu Hause durch die Schränke zu wirbeln.“

Naja, wenigstens hat er seine Gastgeberin gefragt, er stöbert also nicht heimlich in Josipas Schränken herum. Und einen sensationellen Fund macht er auch nicht, zwei Schokoriegel fallen ihm auf. Also alles halb so wild.

Wer wissen will, der die Berliner Woche bei „Das perfekte Dinner“ auf Vox gewinnt, sollte um 19:00 Uhr einschalten oder in der Mediathek bei RTL+ vorbeischauen.